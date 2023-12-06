Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
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