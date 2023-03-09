В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги

В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину

Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга

Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании