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Ульм 1846
Айнтрахт
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
1 августа 2022, 01:15
0
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
18 марта 2022, 11:49
1
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
1 августа 2022, 01:15
0
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
18 марта 2022, 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
22 декабря 2020, 23:57
0
Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании
19 марта 2019, 00:23
7
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и сохранил прописку в лиге
29 мая 2017, 23:27
6
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Последние матчи
Все
Ульм 1846
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт

Ульм 1846 - Айнтрахт: обзор матча 27 сентября 2024

Ульм 1846
27.09.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Айнтрахт
14' Р. Реш
39' M. Krattenmacher
84' F. Higl (П)
76' L. Szabo
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ульм 1846 - Айнтрахт
Матч завершен
Замена
Джейден Нельсон ️️️️➡️️ Maurice Krattenmacher
90' +8
Замена
Andreas Ludwig ️️️️➡️️ Max Brandt
90' +8
Желтая карточка
Lucas Röser
90' +3
88'
Замена
Johan Arath Gomez ️️️️➡️️ Себастьян Полтер
87'
Желтая карточка
L. Szabo
Замена
Lucas Röser ️️️️➡️️ F. Higl
85'
Замена
Lennart Stoll ️️️️➡️️ Bastian Allgeier
85'
ГОЛ с пенальти! 3:1! F. Higl
84'
83'
Желтая карточка
Никлас Тауэр
76'
ГОЛ! 2:1! L. Szabo
Пас отдал Себастьян Полтер
Замена
Никлас Тиде ️️️️➡️️ Christian Ortag
65'
54'
Замена
Никлас Тауэр ️️️️➡️️ Пауль Эккель
50'
Вторая желтая
Свен Келер
46'
Замена
L. Szabo ️️️️➡️️ Робин Крауссе
46'
Замена
Леон Белл Белл ️️️️➡️️ Fabio Di Michele Sanchez
45' +4
Желтая карточка
Пауль Эккель
45' +3
Желтая карточка
Свен Келер
ГОЛ! 2:0! Maurice Krattenmacher
Пас отдал Dennis Chessa
39'
Желтая карточка
Philipp Strompf
22'
ГОЛ! 1:0! Ромарио Реш
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
38
Luka Hyrylainen
ЦП
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
23
Max Brandt
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
5
J. Reichert
(К) ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Айнтрахт
1
Леннарт Грил
ВР
18
Marvin Rittmüller
ЦЗ
5
Роберт Иванов
ЦЗ
6
Эрмин Бичакчич
(К) ЦЗ
3
Пауль Эккель
ЦЗ
39
Робин Крауссе
ОП
27
Свен Келер
ОП
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
17
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Ульм 1846
1
Никлас Тиде
ВР
20
Laurin Ulrich
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
13
Джейден Нельсон
ЛВ
44
Niklas Castelle
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
9
Lucas Röser
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Айнтрахт
34
Justin Duda
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
15
Max Marie
ЦП
11
L. Szabo
ЦФ
21
Kevin Ehlers
ЦФ
44
Johan Arath Gomez
ЦФ
32
Кристиан Конте
ЦФ
3-3-1-4
7
27
32
38
30
23
43
Реш
5
11
39
33
4-2-2-1-1
1
Грил
5
Иванов
6
Бичакчич
3
Эккель
18
39
Крауссе
27
Келер
22
9
Филипп
7
Кауфманн
17
Полтер
39
1
Тиде
1
Тиде
39
23
10
10
23
30
13
Нельсон
13
Нельсон
30
33
9
9
33
7
18
18
7
22
19
Белл Белл
19
Белл Белл
22
3
Эккель
8
Тауэр
8
Тауэр
3
Эккель
39
Крауссе
11
11
39
Крауссе
17
Полтер
44
44
17
Полтер
Остались в запасе
Ульм 1846
Айнтрахт
20
Laurin Ulrich
ЦП
44
Niklas Castelle
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
34
Justin Duda
ВР
4
Яннис Николау
ОП
15
Max Marie
ЦП
21
Kevin Ehlers
ЦФ
32
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
20
Laurin Ulrich
ЦП
44
Niklas Castelle
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
Остались в запасе
34
Justin Duda
ВР
4
Яннис Николау
ОП
15
Max Marie
ЦП
21
Kevin Ehlers
ЦФ
32
Кристиан Конте
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Ульм 1846 - Айнтрахт
2
1
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
15
Офсайды
3
1
Количество передач
360
434
Сейвы
1
3
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
7
6
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Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Донауштадион
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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