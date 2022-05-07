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Гройтер Фюрт
Фортуна
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
7 мая 2022, 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
23 апреля 2022, 18:36
0
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
23 апреля 2022, 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
19 марта 2022, 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
13 марта 2022, 23:18
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
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Последние матчи
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Гройтер Фюрт
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Гройтер Фюрт - Фортуна: обзор матча 27 сентября 2024

Гройтер Фюрт
27.09.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Фортуна
45' Д. Србени
43' G. Haag
90+1' И. Йоуханнессон (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гройтер Фюрт - Фортуна
Матч завершен
Желтая карточка
Джидеон Юнг
90' +6
90' +1
ГОЛ с пенальти! 1:2! Исак-Бергманн Йоуханнессон
Замена
Reno Münz ️️️️➡️️ Марко Мейерхофер
87'
Замена
Philipp Müller ️️️️➡️️ Саша Бансе
86'
80'
Замена
Ноа Мбамба ️️️️➡️️ Валгейр Лунддал Фридрикссон
80'
Замена
Венсан Вермей ️️️️➡️️ Давид Ковнацки
75'
Желтая карточка
Андре Хоффманн
73'
Замена
Мирон ван Бредероде ️️️️➡️️ Tim Rossmann
72'
Замена
Emmanuel Iyoha ️️️️➡️️ Николя Гавори
Замена
Марлон Мустафа ️️️️➡️️ Деннис Србени
71'
67'
Замена
Феликс Клаус ️️️️➡️️ Йона Немец
Замена
Неманья Мотика ️️️️➡️️ Ноэль Футкеу
61'
ГОЛ! 1:1! Деннис Србени
45'
43'
ГОЛ! 0:1! Giovanni Haag
Пас отдал Николя Гавори
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
44
Науэ Нолл
ВР
23
Джидеон Юнг
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
18
Марко Мейерхофер
ПЗ
6
Саша Бансе
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
33
Maximilian Dietz
ЦП
11
Роберто Массимо
ПП
9
Ноэль Футкеу
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К) ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
12
Валгейр Лунддал Фридрикссон
ПЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
21
Tim Rossmann
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
18
Йона Немец
ЦФ
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Гройтер Фюрт
1
Нильс Кербер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
5
Reno Münz
ЦЗ
3
Oualid Mhamdi
ЦЗ
36
Philipp Müller
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
22
Неманья Мотика
ЛВ
8
Марлон Мустафа
ЦФ
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
11
Феликс Клаус
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
10
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
3-1-3-3
44
Нолл
23
Юнг
27
Иттер
18
Мейерхофер
6
Бансе
37
Грин
33
11
Массимо
10
Хргота
7
Србени
9
Футкеу
3-2-3-2
33
Кастенмайер
3
Хоффманн
15
25
Циммерманн
12
Фридрикссон
34
Гавори
6
21
8
Йоуханнессон
24
Ковнацки
18
Немец
18
Мейерхофер
5
5
18
Мейерхофер
6
Бансе
36
36
6
Бансе
9
Футкеу
22
Мотика
22
Мотика
9
Футкеу
7
Србени
8
Мустафа
8
Мустафа
7
Србени
12
Фридрикссон
39
Мбамба
39
Мбамба
12
Фридрикссон
34
Гавори
19
19
34
Гавори
18
Немец
11
Клаус
11
Клаус
18
Немец
21
10
ван Бредероде
10
ван Бредероде
21
24
Ковнацки
9
Вермей
9
Вермей
24
Ковнацки
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Фортуна
1
Нильс Кербер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
3
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Danny Schmidt
ЦП
23
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
3
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
22
Danny Schmidt
ЦП
23
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Гройтер Фюрт - Фортуна
1
1
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
15
10
Офсайды
2
4
Количество передач
511
436
Сейвы
1
0
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек (Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Германия. Вторая Бундеслига
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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