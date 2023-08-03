Ганновер-96

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Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
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«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
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В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
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Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба