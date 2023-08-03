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Ганновер-96
Нюрнберг
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
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Ганновер-96
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Ганновер-96 - Нюрнберг: обзор матча 29 сентября 2024

Ганновер-96
29.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
2 : 0
Матч завершен
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Нюрнберг
79' М. Хальстенберг (П)
80' M. Momuluh
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ганновер-96 - Нюрнберг
Матч завершен
89'
Замена
Флориан Пик ️️️️➡️️ Оливер Вилладсен
89'
Замена
Berkay Yilmaz ️️️️➡️️ Данило Соарес
Замена
Янник Дем ️️️️➡️️ Сеи Муроя
85'
ГОЛ! 2:0! Monju Momuluh
Пас отдал Фабиан Кунце
80'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Марцель Хальстенберг
79'
Замена
Фабиан Кунце ️️️️➡️️ Enzo Leopold
75'
75'
Замена
Янни Серра ️️️️➡️️ Махир Эмрели
69'
Желтая карточка
Caspar Jander
Замена
Monju Momuluh ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
60'
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Джессик Нганкам
60'
Желтая карточка
Макс Кристиансен
56'
Замена
Хавард Нильсен ️️️️➡️️ Nicolo Tresoldi
46'
45' +1
Желтая карточка
Йенс Кастроп
Желтая карточка
Сеи Муроя
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
10
Jannik Rochelt
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
7
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Нюрнберг
3
Данило Соарес
ЛЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
33
Nick Seidel
ЦЗ
31
Робин Кнохе
(К) ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
20
Caspar Jander
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
30
Махир Эмрели
ЦФ
36
Лукас Шлаймер
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
38
Monju Momuluh
ЦП
25
Lars Gindorf
ЦП
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
16
Хавард Нильсен
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
21
Berkay Yilmaz
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
11
Kanji Okunuki
ЦП
18
Rafael Lubach
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
7
Флориан Пик
ЛВ
23
Янни Серра
ЦФ
4-3-1-2
1
Цилер
23
Хальстенберг
17
5
Нойман
21
Муроя
10
13
Кристиансен
8
11
Ли
7
Нганкам
9
3-2-2-4
44
Карафиат
33
31
Кнохе
2
Вилладсен
3
Соарес
20
17
Кастроп
10
Юстван
1
36
Шлаймер
30
Эмрели
21
Муроя
20
Дем
20
Дем
21
Муроя
8
6
Кунце
6
Кунце
8
10
38
38
10
7
Нганкам
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
7
Нганкам
9
16
Нильсен
16
Нильсен
9
3
Соарес
21
21
3
Соарес
2
Вилладсен
7
Пик
7
Пик
2
Вилладсен
30
Эмрели
23
Серра
23
Серра
30
Эмрели
Остались в запасе
Ганновер-96
Нюрнберг
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
25
Lars Gindorf
ЦП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
11
Kanji Okunuki
ЦП
18
Rafael Lubach
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
25
Lars Gindorf
ЦП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
22
Энрико Валентини
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
11
Kanji Okunuki
ЦП
18
Rafael Lubach
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Ганновер-96 - Нюрнберг
2
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
16
Офсайды
2
0
Количество передач
467
437
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Eric-Dominic Weisbach, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
Германия. Вторая Бундеслига
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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