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Дармштадт
Магдебург
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
3
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
1 ноября 2015, 01:28
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Последние матчи
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Дармштадт
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04

Дармштадт - Магдебург: обзор матча 28 сентября 2024

Дармштадт
28.09.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Магдебург
11' И. Лидберг
22' L. Burcu
48' К. Кремпицки
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дармштадт - Магдебург
Матч завершен
Желтая карточка
Филипп Ферстер
90' +5
Желтая карточка
Тобиас Кемпе
90' +4
Замена
Тобиас Кемпе ️️️️➡️️ Гилье Буэно
87'
82'
Желтая карточка
Tatsuya Ito
80'
Замена
Falko Michel ️️️️➡️️ Коннор Кремпицки
80'
Замена
Анди Хоти ️️️️➡️️ Silas Gnaka
Замена
Фабиан Нюрнбергер ️️️️➡️️ Killian Corredor
76'
Замена
Мервиль Папела ️️️️➡️️ Luca Marseiler
76'
73'
Вторая желтая
Маркус Матисен
70'
Желтая карточка
Alexander Nollenberger
67'
Замена
Брайан Силва Тейшейра ️️️️➡️️ Ксавье Амаечи
67'
Замена
Tatsuya Ito ️️️️➡️️ Livan Burcu
66'
Желтая карточка
Жан Югонет
Желтая карточка
Kai Klefisch
66'
60'
Замена
Alexander Nollenberger ️️️️➡️️ Philipp Hercher
Замена
Филипп Ферстер ️️️️➡️️ Фрейзер Хорнби
60'
Замена
Fynn Lakenmacher ️️️️➡️️ Исак Лидберг
60'
48'
ГОЛ! 1:2! Коннор Кремпицки
Пас отдал Livan Burcu
41'
Желтая карточка
Маркус Матисен
22'
ГОЛ! 1:1! Livan Burcu
Пас отдал Мо Эль-Ханкури
Желтая карточка
Андреас Мюллер
17'
ГОЛ! 1:0! Исак Лидберг
Пас отдал Luca Marseiler
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
3
Гилье Буэно
ЛЗ
2
Серхио Лопес
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
38
Клеменс Ридель
(К) ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
17
Kai Klefisch
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
8
Luca Marseiler
ЦФ
7
Исак Лидберг
ЦФ
34
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Магдебург
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
16
Маркус Матисен
ЦЗ
25
Silas Gnaka
ЦЗ
24
Жан Югонет
ЦЗ
29
Livan Burcu
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦП
11
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
20
Ксавье Амаечи
ПВ
27
Philipp Hercher
ЦФ
1
Dominik Reimann
(К) ЦФ
9
Martijn Kaars
ЦФ
Дармштадт
22
Карол Немчински
ВР
5
Матей Маглица
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
23
Клаус Гясула
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
18
Филипп Ферстер
АП
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
3
Анди Хоти
ЦЗ
21
Falko Michel
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
8
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
31
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
14
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
37
Tatsuya Ito
ЦФ
4-1-1-4
1
Шухен
3
Буэно
20
Вукотич
38
Ридель
2
Лопес
16
Мюллер
17
9
Хорнби
34
7
Лидберг
8
4-2-2-3
16
Матисен
25
24
Югонет
15
Хебер
29
13
Кремпицки
20
Амаечи
11
Эль-Ханкури
9
1
27
7
Лидберг
19
19
7
Лидберг
3
Буэно
11
Кемпе
11
Кемпе
3
Буэно
34
15
Нюрнбергер
15
Нюрнбергер
34
8
21
Папела
21
Папела
8
9
Хорнби
18
Ферстер
18
Ферстер
9
Хорнби
25
3
Хоти
3
Хоти
25
13
Кремпицки
21
21
13
Кремпицки
27
17
17
27
20
Амаечи
8
Силва Тейшейра
8
Силва Тейшейра
20
Амаечи
29
37
37
29
Остались в запасе
Дармштадт
Магдебург
22
Карол Немчински
ВР
5
Матей Маглица
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
23
Клаус Гясула
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
30
Noah Kruth
ВР
31
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
14
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
Остались в запасе
22
Карол Немчински
ВР
5
Матей Маглица
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
23
Клаус Гясула
ЦП
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
31
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
14
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Дармштадт - Магдебург
4
1
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
365
527
Сейвы
0
6
Точность передач %
76
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Michael Bacher, Germany
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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