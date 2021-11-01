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Кельн
Карлсруэ
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
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Последние матчи
Все
Кельн
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Кельн - Карлсруэ: обзор матча 29 сентября 2024

Кельн
29.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
4 : 4
Матч завершен
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Карлсруэ
3' Л. Вальдшмидт
7' D. Downs
15' D. Downs
45+2' Т. Лемперле
19' М. Ванитцек
27' М. Ванитцек
52' Л. Йенсен
55' М. Ванитцек
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кельн - Карлсруэ
Матч завершен
86'
Замена
Андрин Хунцикер ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
86'
Замена
Робин Хойссер ️️️️➡️️ Леон Йенсен
79'
Замена
Лука Пфайффер ️️️️➡️️ Буду Зивзивадзе
Замена
Jaka Cuber Potocnik ️️️️➡️️ Лука Вальдшмидт
75'
Замена
Штеффен Тиггес ️️️️➡️️ Тим Лемперле
75'
71'
Замена
David Herold ️️️️➡️️ Лассе Гюнтер
Замена
Марвин Обуз ️️️️➡️️ Damion Downs
63'
61'
Желтая карточка
Лассе Гюнтер
Замена
Расмус Карстенсен ️️️️➡️️ Ян Тильманн
56'
55'
ГОЛ! 4:4! Марвин Ванитцек
Пас отдал Лассе Гюнтер
52'
ГОЛ! 4:3! Леон Йенсен
Пас отдал Марвин Ванитцек
45' +4
Желтая карточка
Марвин Ванитцек
ГОЛ! 4:2! Тим Лемперле
Пас отдал Леарт Пакярада
45' +2
27'
ГОЛ! 3:2! Марвин Ванитцек
Пас отдал Дзенис Бурнич
19'
ГОЛ! 3:1! Марвин Ванитцек
Пас отдал Буду Зивзивадзе
ГОЛ! 3:0! Damion Downs
Пас отдал Леарт Пакярада
15'
ГОЛ! 2:0! Damion Downs
Пас отдал Леарт Пакярада
7'
6'
Желтая карточка
Дзенис Бурнич
ГОЛ! 1:0! Лука Вальдшмидт
Пас отдал Леарт Пакярада
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Julian Pauli
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Карлсруэ
1
Max Weiss
ВР
29
Лассе Гюнтер
ЛЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
17
Николай Рапп
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
6
Леон Йенсен
ЦП
7
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Марвин Ванитцек
(К) ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
Карлсруэ
39
Enes Zengin
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
5
Робин Хойссер
ЦП
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
3-1-1-2-3
40
Урбиг
17
Пакярада
4
Хюберс
24
6
Мартель
8
Хусейнбашич
37
Майна
29
Тильманн
19
Лемперле
42
9
Вальдшмидт
3-2-3-2
1
22
17
Рапп
4
2
Юнг
29
Гюнтер
6
Йенсен
7
Бурнич
10
Ванитцек
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
29
Тильманн
18
Карстенсен
18
Карстенсен
29
Тильманн
42
16
Обуз
16
Обуз
42
9
Вальдшмидт
43
43
9
Вальдшмидт
19
Лемперле
21
Тиггес
21
Тиггес
19
Лемперле
29
Гюнтер
20
20
29
Гюнтер
6
Йенсен
5
Хойссер
5
Хойссер
6
Йенсен
11
Зивзивадзе
16
Пфайффер
16
Пфайффер
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
9
Хунцикер
9
Хунцикер
24
Шлюзенер
Остались в запасе
Кельн
Карлсруэ
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Тимо Шульц
39
Enes Zengin
ЦЗ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЛВ
Остались в запасе
39
Enes Zengin
ЦЗ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Кельн - Карлсруэ
3
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
476
446
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
8
Удары из пределов штрафной
9
16
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд (Герольцхофен)
Стадион:
Рейн Энерги
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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