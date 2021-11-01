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Магдебург
Карлсруэ
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
3
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
1 ноября 2015, 01:28
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
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Последние матчи
Все
Магдебург
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Магдебург - Карлсруэ: обзор матча 22 сентября 2024

Магдебург
22.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Карлсруэ
5' К. Амаечи
78' P. Hercher
24' Л. Йенсен
30' М. Ванитцек
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Магдебург - Карлсруэ
Матч завершен
Желтая карточка
Martijn Kaars
90' +5
89'
Замена
Робин Хойссер ️️️️➡️️ Леон Йенсен
81'
Замена
David Herold ️️️️➡️️ Лассе Гюнтер
ГОЛ! 2:2! Philipp Hercher
Пас отдал Tatsuya Ito
78'
77'
Замена
Bambasé Conté ️️️️➡️️ Дзенис Бурнич
77'
Замена
Андрин Хунцикер ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
75'
Желтая карточка
Буду Зивзивадзе
Желтая карточка
Даниэль Хебер
63'
Желтая карточка
Маркус Матисен
62'
Замена
Tatsuya Ito ️️️️➡️️ Ксавье Амаечи
60'
55'
Желтая карточка
Дзенис Бурнич
Замена
Livan Burcu ️️️️➡️️ Бариш Атик
46'
Замена
Philipp Hercher ️️️️➡️️ Лубамбо Мусонда
46'
Замена
Коннор Кремпицки ️️️️➡️️ Abu-Bekir Ömer El-Zein
46'
46'
Замена
Christoph Kobald ️️️️➡️️ Marcel Franke
30'
ГОЛ! 1:2! Марвин Ванитцек
Пас отдал Фабиан Шлюзенер
24'
ГОЛ! 1:1! Леон Йенсен
Пас отдал Лассе Гюнтер
7'
Желтая карточка
Marcel Beifus
ГОЛ! 1:0! Ксавье Амаечи
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
24
Жан Югонет
ЦЗ
25
Silas Gnaka
ЦЗ
16
Маркус Матисен
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Бариш Атик
ЛВ
20
Ксавье Амаечи
ПВ
14
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
1
Dominik Reimann
(К) ЦФ
9
Martijn Kaars
ЦФ
Карлсруэ
1
Max Weiss
ВР
29
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Николай Рапп
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
6
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
(К) ЦП
7
Дзенис Бурнич
ЦП
28
Marcel Franke
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
3
Анди Хоти
ЦЗ
29
Livan Burcu
ЦП
21
Falko Michel
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
37
Tatsuya Ito
ЦФ
27
Philipp Hercher
ЦФ
Карлсруэ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
5
Робин Хойссер
ЦП
31
Bambasé Conté
ЦП
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
4-1-3-3
15
Хебер
25
16
Матисен
24
Югонет
19
Мусонда
23
Атик
11
Эль-Ханкури
20
Амаечи
9
1
14
4-3-3
1
2
Юнг
17
Рапп
4
29
Гюнтер
6
Йенсен
10
Ванитцек
7
Бурнич
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
28
23
Атик
29
29
23
Атик
14
13
Кремпицки
13
Кремпицки
14
20
Амаечи
37
37
20
Амаечи
19
Мусонда
27
27
19
Мусонда
28
22
22
28
29
Гюнтер
20
20
29
Гюнтер
6
Йенсен
5
Хойссер
5
Хойссер
6
Йенсен
7
Бурнич
31
31
7
Бурнич
24
Шлюзенер
9
Хунцикер
9
Хунцикер
24
Шлюзенер
Остались в запасе
Магдебург
Карлсруэ
30
Noah Kruth
ВР
3
Анди Хоти
ЦЗ
21
Falko Michel
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
3
Анди Хоти
ЦЗ
21
Falko Michel
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
5
Tobias Müller
ЦФ
Остались в запасе
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Магдебург - Карлсруэ
3
3
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
9
9
Офсайды
4
2
Количество передач
541
321
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Patrick Alt, Germany
Стадион:
MDCC-Arena, Magdeburg
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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