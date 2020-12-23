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Эльверсберг
Ульм 1846
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
0
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
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Эльверсберг
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Эльверсберг - Ульм 1846: обзор матча 22 сентября 2024

Эльверсберг
22.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Матч завершен
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Ульм 1846
62' Л. Шнелльбахер
28' J. Reichert (П)
60' F. Higl
77' P. Strompf
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльверсберг - Ульм 1846
Матч завершен
89'
Замена
Jonathan Meier ️️️️➡️️ Ромарио Реш
77'
ГОЛ! 1:3! Philipp Strompf
Пас отдал Dennis Chessa
74'
Желтая карточка
Ромарио Реш
73'
Замена
Philipp Maier ️️️️➡️️ Max Brandt
73'
Замена
Джейден Нельсон ️️️️➡️️ Maurice Krattenmacher
Замена
Filimon Gerezgiher ️️️️➡️️ Элиас Баум
63'
Замена
Manuel Feil ️️️️➡️️ Мухаммед Дамар
63'
ГОЛ! 1:2! Лука Шнелльбахер
Пас отдал Maurice Neubauer
62'
60'
ГОЛ! 0:2! F. Higl
Пас отдал Dennis Chessa
Желтая карточка
Semih Sahin
59'
46'
Замена
F. Higl ️️️️➡️️ Семир Телалович
46'
Замена
T. Geyer ️️️️➡️️ Niklas Kolbe
Замена
Semih Sahin ️️️️➡️️ Карло Сикингер
46'
43'
Желтая карточка
Philipp Strompf
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1! J. Reichert
Желтая карточка
Карло Сикингер
19'
Желтая карточка
Lukas Finn Pinckert
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
23
Карло Сикингер
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
30
Мухаммед Дамар
АП
25
Лукас Петков
ПВ
6
Robin Fellhauer
(К) ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
10
Фисник Аслани
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Ульм 1846
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
23
Max Brandt
ЦП
38
Luka Hyrylainen
ЦП
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
5
J. Reichert
(К) ЦФ
29
Семир Телалович
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Эльверсберг
8
Semih Sahin
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
27
Filimon Gerezgiher
ЦП
21
Пауль Сток
АП
26
Arne Sicker
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Ульм 1846
1
Никлас Тиде
ВР
20
Laurin Ulrich
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
13
Джейден Нельсон
ЛВ
33
F. Higl
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
9
Lucas Röser
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
2-1-1-2-4
20
23
Сикингер
2
Баум
31
Рор
19
30
Дамар
25
Петков
6
33
10
Аслани
24
Шнелльбахер
3-3-1-4
7
27
32
23
38
30
43
Реш
11
39
29
Телалович
5
23
Сикингер
8
8
23
Сикингер
2
Баум
27
27
2
Баум
30
Дамар
7
7
30
Дамар
30
13
Нельсон
13
Нельсон
30
29
Телалович
33
33
29
Телалович
43
Реш
19
19
43
Реш
27
6
6
27
23
26
26
23
Остались в запасе
Эльверсберг
Ульм 1846
17
Frederik Schmahl
ЦП
21
Пауль Сток
АП
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
1
Никлас Тиде
ВР
20
Laurin Ulrich
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
9
Lucas Röser
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Остались в запасе
17
Frederik Schmahl
ЦП
21
Пауль Сток
АП
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Остались в запасе
1
Никлас Тиде
ВР
20
Laurin Ulrich
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
9
Lucas Röser
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Томас Верле
Статистика матча Эльверсберг - Ульм 1846
3
2
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
8
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
470
290
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
11
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Patrick Schwengers, Germany
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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