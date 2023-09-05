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Шальке-04
Дармштадт
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
27 июня, 19:50
0
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
14 июня, 13:01
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
27 июня, 19:50
0
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
14 июня, 13:01
0
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
1 февраля, 16:30
2
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
5 сентября 2023, 21:18
2
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
9 июля 2023, 17:32
1
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
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Последние матчи
Все
Шальке-04
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Шальке-04 - Дармштадт: обзор матча 20 сентября 2024

Шальке-04
20.09.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
3 : 5
Матч завершен
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Дармштадт
14' Т. Мор
34' М. Силла
39' Р. Шалленберг
45+5' Ф. Хорнби (П)
56' И. Лидберг
76' И. Лидберг
87' И. Лидберг
90+7' С. Лопес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шальке-04 - Дармштадт
Матч завершен
90' +7
ГОЛ! 3:5! Серхио Лопес
Пас отдал Fynn Lakenmacher
90' +3
Желтая карточка
Клаус Гясула
90' +3
Желтая карточка
Серхио Лопес
90' +1
Желтая карточка
Тобиас Кемпе
90' +1
Замена
Клаус Гясула ️️️️➡️️ Killian Corredor
90' +1
Замена
Кристоф Циммерманн ️️️️➡️️ Исак Лидберг
87'
ГОЛ! 3:4! Исак Лидберг
Желтая карточка
Дерри Джон Маркин
83'
83'
Замена
Мервиль Папела ️️️️➡️️ Андреас Мюллер
Замена
Брайан Ласм ️️️️➡️️ Мусса Силла
77'
Замена
Anton Donkor ️️️️➡️️ Амин Юнес
77'
76'
ГОЛ! 3:3! Исак Лидберг
68'
Замена
Fynn Lakenmacher ️️️️➡️️ Luca Marseiler
68'
Замена
Тобиас Кемпе ️️️️➡️️ Фрейзер Хорнби
Желтая карточка
Кенан Караман
65'
Замена
Эмиль Хойлунд ️️️️➡️️ Кристофер Антви-Адджей
60'
56'
ГОЛ! 3:2! Исак Лидберг
52'
Желтая карточка
Luca Marseiler
Желтая карточка
Мехмет Айдын
48'
Желтая карточка
Марцин Камински
46'
45' +5
ГОЛ с пенальти! 3:1! Фрейзер Хорнби
44'
Желтая карточка
Killian Corredor
ГОЛ! 3:0! Рон Шалленберг
39'
ГОЛ! 2:0! Мусса Силла
34'
ГОЛ! 1:0! Тобиас Мор
14'
12'
Желтая карточка
Александар Вукотич
9'
Желтая карточка
Гилье Буэно
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
28
Justin Heekeren
ВР
5
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
23
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Рон Шалленберг
ОП
8
Амин Юнес
АП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
29
Тобиас Мор
ЛВ
9
Мусса Силла
ЦФ
19
Кенан Караман
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
3
Гилье Буэно
ЛЗ
38
Клеменс Ридель
(К) ЦЗ
2
Серхио Лопес
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
17
Kai Klefisch
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
8
Luca Marseiler
ЦФ
7
Исак Лидберг
ЦФ
34
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Шальке-04
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
22
Ибраима Сиссе
ЦЗ
2
Felipe Sánchez
ЦЗ
31
Taylan Bulut
ЦЗ
21
Мартин Васински
ЦЗ
11
Брайан Ласм
ЦФ
24
Ilyes Hamache
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Дармштадт
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
44
Nico Baier
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
23
Клаус Гясула
ЦП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
42
Фабио Торсиелло
ЦФ
4-1-3-2
28
5
Джон Маркин
35
Камински
26
Калас
23
Айдын
6
Шалленберг
29
Мор
8
Юнес
18
Антви-Адджей
19
Караман
9
Силла
4-1-1-4
1
Шухен
38
Ридель
2
Лопес
20
Вукотич
3
Буэно
16
Мюллер
17
34
7
Лидберг
8
9
Хорнби
9
Силла
11
Ласм
11
Ласм
9
Силла
8
Юнес
30
30
8
Юнес
18
Антви-Адджей
15
Хойлунд
15
Хойлунд
18
Антви-Адджей
7
Лидберг
4
Циммерманн
4
Циммерманн
7
Лидберг
9
Хорнби
11
Кемпе
11
Кемпе
9
Хорнби
16
Мюллер
21
Папела
21
Папела
16
Мюллер
34
23
Гясула
23
Гясула
34
8
19
19
8
Остались в запасе
Шальке-04
Дармштадт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
22
Ибраима Сиссе
ЦЗ
2
Felipe Sánchez
ЦЗ
31
Taylan Bulut
ЦЗ
21
Мартин Васински
ЦЗ
24
Ilyes Hamache
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
22
Карол Немчински
ВР
44
Nico Baier
ЦП
42
Фабио Торсиелло
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
22
Ибраима Сиссе
ЦЗ
2
Felipe Sánchez
ЦЗ
31
Taylan Bulut
ЦЗ
21
Мартин Васински
ЦЗ
24
Ilyes Hamache
ЦФ
Остались в запасе
22
Карол Немчински
ВР
44
Nico Baier
ЦП
42
Фабио Торсиелло
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Шальке-04 - Дармштадт
4
7
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
4
7
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
1
Количество передач
417
385
Сейвы
4
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
61021
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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