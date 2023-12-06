Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
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«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»