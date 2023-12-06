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Падерборн
Ганновер-96
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
0
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
2 февраля 2023, 15:11
0
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
31 октября 2022, 11:11
1
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
1 февраля 2022, 00:36
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
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Последние матчи
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Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
3 : 3
13.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
3 : 3
13.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург

Падерборн - Ганновер-96: обзор матча 20 сентября 2024

Падерборн
20.09.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ганновер-96
9' K. Kostons
77' I. Ansah
19' P. Boevink (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Падерборн - Ганновер-96
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Сеи Муроя
Желтая карточка
Mika Baur
87'
Замена
Феликс Платте ️️️️➡️️ Филип Бильбия
87'
85'
Замена
Джош Найт ️️️️➡️️ Марцель Хальстенберг
Замена
Mika Baur ️️️️➡️️ Свен Михель
79'
Замена
Адриано Гримальди ️️️️➡️️ Ilyas Ansah
79'
79'
Замена
Фабиан Кунце ️️️️➡️️ Enzo Leopold
78'
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Джессик Нганкам
ГОЛ! 2:1! Ilyas Ansah
Пас отдал Арон Зентер
77'
Замена
Давид Кинсомби ️️️️➡️️ Koen Kostons
68'
67'
Замена
Хавард Нильсен ️️️️➡️️ Nicolo Tresoldi
67'
Замена
Monju Momuluh ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
45' +2
Желтая карточка
Enzo Leopold
19'
ГОЛ в свои ворота! 1:1! Pelle Boevink
ГОЛ! 1:0! Koen Kostons
Пас отдал Филип Бильбия
9'
Желтая карточка
Феликс Гетце
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Pelle Boevink
ВР
32
Арон Зентер
ЛЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
4
Calvin Brackelmann
ЦЗ
5
Santiago Castaneda
ЦП
7
Филип Бильбия
ЛВ
23
Рафаэль Обермайр
(К) ЛВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
29
Ilyas Ansah
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
10
Koen Kostons
ЦФ
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
10
Jannik Rochelt
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
7
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Падерборн
30
Маркус Шуберт
ВР
16
Визар Муслиу
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
19
Luca Herrmann
ЦП
9
Mika Baur
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
38
Monju Momuluh
ЦП
25
Lars Gindorf
ЦП
16
Хавард Нильсен
ЦФ
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
3-1-2-4
1
32
Зентер
4
25
5
23
Обермайр
7
Бильбия
20
Гетце
10
11
Михель
29
4-3-1-2
1
Цилер
21
Муроя
17
5
Нойман
23
Хальстенберг
10
13
Кристиансен
8
11
Ли
9
7
Нганкам
10
8
Кинсомби
8
Кинсомби
10
11
Михель
9
9
11
Михель
7
Бильбия
36
Платте
36
Платте
7
Бильбия
29
39
Гримальди
39
Гримальди
29
23
Хальстенберг
2
Найт
2
Найт
23
Хальстенберг
8
6
Кунце
6
Кунце
8
10
38
38
10
9
16
Нильсен
16
Нильсен
9
7
Нганкам
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
7
Нганкам
Остались в запасе
Падерборн
Ганновер-96
30
Маркус Шуберт
ВР
16
Визар Муслиу
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
19
Luca Herrmann
ЦП
30
Лео Вайнкауф
ВР
20
Янник Дем
ПЗ
25
Lars Gindorf
ЦП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
30
Маркус Шуберт
ВР
16
Визар Муслиу
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
19
Luca Herrmann
ЦП
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
20
Янник Дем
ПЗ
25
Lars Gindorf
ЦП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Падерборн - Ганновер-96
2
2
Всего ударов по воротам
15
17
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
11
Нарушения
15
11
Офсайды
1
0
Количество передач
387
385
Сейвы
9
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
Германия. Вторая Бундеслига
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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