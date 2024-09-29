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Фортуна
Кельн
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
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Последние матчи
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Фортуна
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт

Фортуна - Кельн: обзор матча 21 сентября 2024

Фортуна
21.09.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Матч завершен
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Кельн
25' E. Iyoha
90+5' Й. Немец
21' Э. Мартель
62' Л. Майна
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фортуна - Кельн
Матч завершен
Желтая карточка
Йона Немец
90' +6
ГОЛ! 2:2! Йона Немец
Пас отдал Синта Аппелькамп
90' +5
90' +4
Замена
Доминик Хайнц ️️️️➡️️ Леарт Пакярада
87'
Замена
Матиас Олесен ️️️️➡️️ Тим Лемперле
Замена
Венсан Вермей ️️️️➡️️ Феликс Клаус
78'
Замена
Синта Аппелькамп ️️️️➡️️ Tim Rossmann
78'
77'
Желтая карточка
Ян Тильманн
Замена
Валгейр Лунддал Фридрикссон ️️️️➡️️ Николя Гавори
70'
Замена
Йона Немец ️️️️➡️️ Emmanuel Iyoha
70'
64'
Замена
Штеффен Тиггес ️️️️➡️️ Damion Downs
62'
ГОЛ! 1:2! Линтон Майна
Пас отдал Тим Лемперле
ГОЛ! 1:1! Emmanuel Iyoha
25'
21'
ГОЛ! 0:1! Эрик Мартель
11'
Желтая карточка
Лука Вальдшмидт
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
11
Феликс Клаус
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
21
Tim Rossmann
ЦП
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Julian Pauli
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
12
Валгейр Лунддал Фридрикссон
ПЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
10
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
18
Йона Немец
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
4-5-1
33
Кастенмайер
15
34
Гавори
3
Хоффманн
25
Циммерманн
22
21
19
8
Йоуханнессон
11
Клаус
24
Ковнацки
3-1-1-2-3
40
Урбиг
24
4
Хюберс
17
Пакярада
6
Мартель
8
Хусейнбашич
29
Тильманн
37
Майна
19
Лемперле
42
9
Вальдшмидт
34
Гавори
12
Фридрикссон
12
Фридрикссон
34
Гавори
21
23
Аппелькамп
23
Аппелькамп
21
11
Клаус
9
Вермей
9
Вермей
11
Клаус
19
18
Немец
18
Немец
19
17
Пакярада
3
Хайнц
3
Хайнц
17
Пакярада
19
Лемперле
47
Олесен
47
Олесен
19
Лемперле
42
21
Тиггес
21
Тиггес
42
Остались в запасе
Фортуна
Кельн
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
10
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Главный тренер
Уве Реслер
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
10
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Фортуна - Кельн
1
2
Всего ударов по воротам
11
23
Удары в створ
5
14
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
9
10
Офсайды
1
2
Количество передач
454
421
Сейвы
11
3
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт (Таллихтенберг)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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