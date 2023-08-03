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Ульм 1846
Нюрнберг
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
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Последние матчи
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Ульм 1846
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Ульм 1846 - Нюрнберг: обзор матча 14 сентября 2024

Ульм 1846
14.09.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Нюрнберг
51' С. Телалович
64' С. Цимас
90+9' Т. Думан (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ульм 1846 - Нюрнберг
Матч завершен
90' +13
Замена
Ондржей Карафиат ️️️️➡️️ Caspar Jander
90' +10
Красная карточка
Стефанос Цимас
Желтая карточка
Christian Ortag
90' +9
90' +9
Желтая карточка
Тайлан Думан
90' +9
ГОЛ с пенальти! 1:2! Тайлан Думан
Желтая карточка
J. Reichert
90' +6
Желтая карточка
Max Brandt
72'
68'
Замена
Тайлан Думан ️️️️➡️️ Юлиан Юстван
67'
Желтая карточка
Данило Соарес
65'
Желтая карточка
Йенс Кастроп
64'
ГОЛ! 1:1! Стефанос Цимас
Пас отдал Йенс Кастроп
58'
Желтая карточка
Kanji Okunuki
58'
Замена
Стефанос Цимас ️️️️➡️️ Бенжамин Голлер
58'
Замена
Kanji Okunuki ️️️️➡️️ Dustin Forkel
54'
Желтая карточка
Юлиан Юстван
ГОЛ! 1:0! Семир Телалович
Пас отдал J. Reichert
51'
Замена
Max Brandt ️️️️➡️️ Philipp Maier
46'
Замена
Dennis Chessa ️️️️➡️️ Джейден Нельсон
46'
45' +1
Желтая карточка
Caspar Jander
Замена
Bastian Allgeier ️️️️➡️️ Lennart Stoll
27'
Желтая карточка
Philipp Maier
21'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
38
Luka Hyrylainen
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
13
Джейден Нельсон
ЛВ
5
J. Reichert
(К) ЦФ
29
Семир Телалович
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Нюрнберг
3
Данило Соарес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
(К) ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
17
Йенс Кастроп
ЦП
20
Caspar Jander
ЦП
4
Finn Jeltsch
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
36
Лукас Шлаймер
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
34
Dustin Forkel
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Ульм 1846
1
Никлас Тиде
ВР
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
20
Laurin Ulrich
ЦП
23
Max Brandt
ЦП
9
Lucas Röser
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
33
Nick Seidel
ЦЗ
21
Berkay Yilmaz
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
11
Kanji Okunuki
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
30
Махир Эмрели
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
2-2-2-5
27
32
30
38
13
Нельсон
43
Реш
29
Телалович
18
39
26
5
2-1-3-1-4
31
Кнохе
3
Соарес
6
Флик
17
Кастроп
20
4
14
Голлер
10
Юстван
34
1
36
Шлаймер
18
7
7
18
26
23
23
26
13
Нельсон
11
11
13
Нельсон
20
44
Карафиат
44
Карафиат
20
34
11
11
34
10
Юстван
8
Думан
8
Думан
10
Юстван
14
Голлер
9
Цимас
9
Цимас
14
Голлер
Остались в запасе
Ульм 1846
Нюрнберг
1
Никлас Тиде
ВР
20
Laurin Ulrich
ЦП
9
Lucas Röser
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Nick Seidel
ЦЗ
21
Berkay Yilmaz
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
30
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
1
Никлас Тиде
ВР
20
Laurin Ulrich
ЦП
9
Lucas Röser
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Nick Seidel
ЦЗ
21
Berkay Yilmaz
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
30
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Ульм 1846 - Нюрнберг
4
1
6
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
13
Офсайды
2
0
Количество передач
355
484
Сейвы
6
2
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Wolfgang Haslberger, Germany
Стадион:
Донауштадион
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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