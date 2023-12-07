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Герта
Фортуна
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
Президент «Герты» умер в возрасте 43 лет
16 января, 17:55
0
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
0
Самая нелепая травма в футболе – ее получил президент немецкого клуба
12 октября 2023, 09:58
0
«Севилья» заплатила 10 миллионов за бельгийского вингера
24 августа 2023, 22:40
0
Экс-игрок «Барселоны» анонсировал завершение карьеры
12 августа 2023, 12:32
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
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Последние матчи
Все
Герта
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 4
31.08.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Герта - Фортуна: обзор матча 15 сентября 2024

Герта
15.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
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Фортуна
13' Д. Ковнацки
66' Й. Немец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Герта - Фортуна
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Мирон ван Бредероде
Желтая карточка
Дейовайсио Зеефуик
84'
81'
Замена
Валгейр Лунддал Фридрикссон ️️️️➡️️ Давид Ковнацки
81'
Замена
Ноа Мбамба ️️️️➡️️ Исак-Бергманн Йоуханнессон
Замена
Паскаль Клеменс ️️️️➡️️ Диего Демме
77'
Замена
Флориан Нидерлехнер ️️️️➡️️ Ibrahim Maza
77'
69'
Замена
Мирон ван Бредероде ️️️️➡️️ Tim Rossmann
66'
ГОЛ! 0:2! Йона Немец
Пас отдал Давид Ковнацки
61'
Замена
Йона Немец ️️️️➡️️ Феликс Клаус
Замена
Йон Дагур Торстейнссон ️️️️➡️️ Дерри Шерхант
59'
Замена
Кевин Сесса ️️️️➡️️ Михал Карбовник
59'
43'
Желтая карточка
Андре Хоффманн
37'
Желтая карточка
Феликс Клаус
Замена
Тони Ляйстнер ️️️️➡️️ Линус Гехтер
35'
Желтая карточка
Дерри Шерхант
24'
Желтая карточка
Линус Гехтер
20'
Желтая карточка
Ibrahim Maza
16'
13'
ГОЛ! 0:1! Давид Ковнацки
Пас отдал Исак-Бергманн Йоуханнессон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
16
Джонджо Кенни
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
6
Диего Демме
(К) ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
39
Дерри Шерхант
ЦФ
10
Ibrahim Maza
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
11
Феликс Клаус
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
21
Tim Rossmann
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Герта
35
Мариус Герсбек
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ОП
8
Кевин Сесса
ЦП
19
Жереми Дудзяк
АП
22
Мартен Винклер
ПВ
20
Пал Дардаи
ЦФ
24
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
12
Валгейр Лунддал Фридрикссон
ПЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
10
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Синта Аппелькамп
ПВ
18
Йона Немец
ЦФ
3-2-2-3
1
Эрнст
31
Дардаи
44
Гехтер
16
Кенни
33
Карбовник
42
Зеефуик
6
Демме
27
Кюизанс
18
Шулер
10
39
Шерхант
4-5-1
33
Кастенмайер
15
3
Хоффманн
25
Циммерманн
34
Гавори
19
22
21
8
Йоуханнессон
11
Клаус
24
Ковнацки
44
Гехтер
37
Ляйстнер
37
Ляйстнер
44
Гехтер
6
Демме
41
Клеменс
41
Клеменс
6
Демме
33
Карбовник
8
Сесса
8
Сесса
33
Карбовник
39
Шерхант
24
Торстейнссон
24
Торстейнссон
39
Шерхант
10
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
10
8
Йоуханнессон
39
Мбамба
39
Мбамба
8
Йоуханнессон
24
Ковнацки
12
Фридрикссон
12
Фридрикссон
24
Ковнацки
21
10
ван Бредероде
10
ван Бредероде
21
11
Клаус
18
Немец
18
Немец
11
Клаус
Остались в запасе
Герта
Фортуна
35
Мариус Герсбек
ВР
19
Жереми Дудзяк
АП
22
Мартен Винклер
ПВ
20
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
23
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
35
Мариус Герсбек
ВР
19
Жереми Дудзяк
АП
22
Мартен Винклер
ПВ
20
Пал Дардаи
ЦФ
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
6
Giovanni Haag
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
23
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Герта - Фортуна
4
3
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
531
305
Сейвы
4
5
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
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Информация о матче
Главный судья:
Michael Bacher, Germany
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
50135
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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