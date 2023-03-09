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Ганновер-96
Кайзерслаутерн
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая, 23:05
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая, 10:49
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
25 мая, 09:27
0
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля, 00:07
0
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта, 14:25
3
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая, 23:05
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая, 10:49
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
25 мая, 09:27
0
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля, 00:07
0
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта, 14:25
3
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Ганновер-96
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 4
31.08.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
0 : 1
24.08.2024
Кайзерслаутерн

Ганновер-96 - Кайзерслаутерн: обзор матча 14 сентября 2024

Ганновер-96
14.09.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Кайзерслаутерн
6' Х. Ли
73' М. Кристиансен
90+5' M. Momuluh
56' Р. Ахе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
Матч завершен
ГОЛ! 3:1! Monju Momuluh
Пас отдал Хавард Нильсен
90' +5
Желтая карточка
Фабиан Кунце
90' +3
Замена
Фабиан Кунце ️️️️➡️️ Enzo Leopold
90' +1
Замена
Lars Gindorf ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
90' +1
85'
Желтая карточка
Борис Томяк
85'
Замена
Диксон Абиама ️️️️➡️️ Daisuke Yokota
Замена
Monju Momuluh ️️️️➡️️ Хюн-Жу Ли
84'
Желтая карточка
Bartłomiej Wdowik
83'
ГОЛ! 2:1! Макс Кристиансен
Пас отдал Bartłomiej Wdowik
73'
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Джессик Нганкам
71'
Замена
Хавард Нильсен ️️️️➡️️ Nicolo Tresoldi
70'
Желтая карточка
Хюн-Жу Ли
69'
68'
Замена
Тобиас Рашль ️️️️➡️️ Aaron Opoku
68'
Замена
Jannik Mause ️️️️➡️️ Рагнар Ахе
65'
Желтая карточка
Алмами Туре
Желтая карточка
Джессик Нганкам
63'
60'
Замена
Филип Калоц ️️️️➡️️ Филипп Клемент
Желтая карточка
Фил Нойман
59'
56'
ГОЛ! 1:1! Рагнар Ахе
12'
Желтая карточка
Эрик Векессер
ГОЛ! 1:0! Хюн-Жу Ли
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
17
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
7
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
24
Яннис Хойер
ЦЗ
2
Борис Томяк
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Филипп Клемент
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
41
Daisuke Yokota
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
19
Daniel Hanslik
(К) ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
25
Lars Gindorf
ЦП
38
Monju Momuluh
ЦП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
16
Хавард Нильсен
ЦФ
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Кайзерслаутерн
22
Mika Haas
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
23
Афиз Арему
ОП
26
Филип Калоц
ЦП
20
Тобиас Рашль
АП
18
Jannik Mause
ЦФ
40
Диксон Абиама
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
4-3-1-2
1
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
17
21
Муроя
8
13
Кристиансен
10
11
Ли
9
7
Нганкам
3-2-1-4
1
Краль
24
Хойер
2
Томяк
33
Эльведи
6
Туре
13
Векессер
10
Клемент
19
17
41
9
Ахе
8
6
Кунце
6
Кунце
8
10
25
25
10
11
Ли
38
38
11
Ли
9
16
Нильсен
16
Нильсен
9
7
Нганкам
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
7
Нганкам
10
Клемент
26
Калоц
26
Калоц
10
Клемент
17
20
Рашль
20
Рашль
17
9
Ахе
18
18
9
Ахе
41
40
Абиама
40
Абиама
41
Остались в запасе
Ганновер-96
Кайзерслаутерн
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
22
Mika Haas
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
23
Афиз Арему
ОП
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Остались в запасе
22
Mika Haas
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
23
Афиз Арему
ОП
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Ганновер-96 - Кайзерслаутерн
5
3
Всего ударов по воротам
19
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
20
8
Офсайды
3
3
Количество передач
353
376
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Kampka, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
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Карлсруэ
- : -
04.10.2024
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- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
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Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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