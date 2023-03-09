Ганновер-96

Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
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В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
Определился первый финалист Кубка Германии
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов