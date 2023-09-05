«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба