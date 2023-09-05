«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба

«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера

«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»

Определились пары 1/8 финала Кубка Германии

Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе

Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык

Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе