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Карлсруэ
Шальке-04
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
27 июня, 19:50
0
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
14 июня, 13:01
0
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
1 февраля, 16:30
2
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
5 сентября 2023, 21:18
2
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
9 июля 2023, 17:32
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
27 июня, 19:50
0
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
14 июня, 13:01
0
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
1 февраля, 16:30
2
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
5 сентября 2023, 21:18
2
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
9 июля 2023, 17:32
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Карлсруэ
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04

Карлсруэ - Шальке-04: обзор матча 13 сентября 2024

Карлсруэ
13.09.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Шальке-04
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Таблица
Комментарии
Статистика матча Карлсруэ - Шальке-04
4
1
Желтые карточки
4
1
Информация о матче
Стадион:
Вилдпаркштадион
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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