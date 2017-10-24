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Кельн
Магдебург
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Кубок Германии. Ярмоленко помог «Боруссии» разгромить «Магдебург» и другие результаты
24 октября 2017, 23:40
3
Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером
1 ноября 2015, 01:28
6
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Последние матчи
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Кельн
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04

Кельн - Магдебург: обзор матча 14 сентября 2024

Кельн
14.09.2024, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Матч завершен
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Магдебург
49' D. Downs
66' F. Michel
83' Ж. Югонет
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кельн - Магдебург
Матч завершен
90' +3
Замена
Tobias Müller ️️️️➡️️ Martijn Kaars
Замена
Штеффен Тиггес ️️️️➡️️ Julian Pauli
88'
83'
ГОЛ! 1:2! Жан Югонет
Пас отдал Martijn Kaars
Желтая карточка
Расмус Карстенсен
81'
Замена
Лука Вальдшмидт ️️️️➡️️ Линтон Майна
76'
Замена
Саркис Адамян ️️️️➡️️ Damion Downs
76'
Замена
Расмус Карстенсен ️️️️➡️️ Ян Тильманн
69'
66'
ГОЛ! 1:1! Falko Michel
Пас отдал Мо Эль-Ханкури
64'
Замена
Livan Burcu ️️️️➡️️ Ксавье Амаечи
64'
Замена
Abu-Bekir Ömer El-Zein ️️️️➡️️ Коннор Кремпицки
60'
Желтая карточка
Коннор Кремпицки
Желтая карточка
Эрик Мартель
58'
ГОЛ! 1:0! Damion Downs
Пас отдал Линтон Майна
49'
46'
Замена
Falko Michel ️️️️➡️️ Silas Gnaka
46'
Замена
Alexander Nollenberger ️️️️➡️️ Бариш Атик
45' +2
Желтая карточка
Silas Gnaka
Желтая карточка
Леарт Пакярада
29'
27'
Желтая карточка
Анди Хоти
Желтая карточка
Деян Любичич
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Julian Pauli
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
7
Деян Любичич
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Магдебург
25
Silas Gnaka
ЦЗ
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
24
Жан Югонет
ЦЗ
3
Анди Хоти
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
13
Коннор Кремпицки
ЦП
23
Бариш Атик
ЛВ
11
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
20
Ксавье Амаечи
ПВ
1
Dominik Reimann
(К) ЦФ
9
Martijn Kaars
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
33
Флориан Диц
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
21
Falko Michel
ЦП
17
Alexander Nollenberger
ЦП
29
Livan Burcu
ЦП
10
Хасон Чека
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
27
Philipp Hercher
ЦФ
14
Abu-Bekir Ömer El-Zein
ЦФ
37
Tatsuya Ito
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Урбиг
17
Пакярада
4
Хюберс
24
6
Мартель
7
Любичич
8
Хусейнбашич
29
Тильманн
37
Майна
42
19
Лемперле
4-2-3-2
15
Хебер
24
Югонет
3
Хоти
25
19
Мусонда
13
Кремпицки
20
Амаечи
23
Атик
11
Эль-Ханкури
9
1
29
Тильманн
18
Карстенсен
18
Карстенсен
29
Тильманн
37
Майна
9
Вальдшмидт
9
Вальдшмидт
37
Майна
24
21
Тиггес
21
Тиггес
24
42
23
Адамян
23
Адамян
42
25
21
21
25
23
Атик
17
17
23
Атик
20
Амаечи
29
29
20
Амаечи
9
5
5
9
13
Кремпицки
14
14
13
Кремпицки
Остались в запасе
Кельн
Магдебург
1
Марвин Швабе
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
33
Флориан Диц
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
30
Noah Kruth
ВР
10
Хасон Чека
ПВ
27
Philipp Hercher
ЦФ
37
Tatsuya Ito
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
33
Флориан Диц
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
10
Хасон Чека
ПВ
27
Philipp Hercher
ЦФ
37
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Кельн - Магдебург
4
3
Всего ударов по воротам
33
9
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
13
10
Офсайды
6
3
Количество передач
427
470
Сейвы
2
11
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
13
1
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
13
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Richard Hempel, Germany
Стадион:
Рейн Энерги
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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