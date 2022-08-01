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Айнтрахт
Карлсруэ
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
1 августа 2022, 01:15
0
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
18 марта 2022, 11:49
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
1 августа 2022, 01:15
0
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
18 марта 2022, 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
22 декабря 2020, 23:57
0
Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании
19 марта 2019, 00:23
7
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и сохранил прописку в лиге
29 мая 2017, 23:27
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
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Последние матчи
Все
Айнтрахт
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Айнтрахт - Карлсруэ: обзор матча 01 сентября 2024

Айнтрахт
01.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Карлсруэ
14' Э. Бичакчич
73' А. Хунцикер
87' Б. Зивзивадзе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Айнтрахт - Карлсруэ
Матч завершен
Желтая карточка
Валид Улд-Чих
90' +5
Желтая карточка
Свен Келер
90' +5
90' +1
Замена
Лука Пфайффер ️️️️➡️️ Буду Зивзивадзе
Замена
Kevin Ehlers ️️️️➡️️ Роберт Иванов
90' +1
Замена
Валид Улд-Чих ️️️️➡️️ Робин Крауссе
90' +1
87'
ГОЛ! 1:2! Буду Зивзивадзе
Пас отдал Bambasé Conté
Замена
Кристиан Конте ️️️️➡️️ Райан Филипп
78'
73'
ГОЛ! 1:1! Андрин Хунцикер
Пас отдал Марвин Ванитцек
72'
Замена
Робин Хойссер ️️️️➡️️ Николай Рапп
Замена
Johan Arath Gomez ️️️️➡️️ Фабио Кауфманн
64'
Замена
L. Szabo ️️️️➡️️ Себастьян Полтер
64'
60'
Замена
Bambasé Conté ️️️️➡️️ Дзенис Бурнич
60'
Замена
David Herold ️️️️➡️️ Лассе Гюнтер
46'
Замена
Андрин Хунцикер ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
39'
Желтая карточка
Николай Рапп
ГОЛ! 1:0! Эрмин Бичакчич
Пас отдал Свен Келер
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Леннарт Грил
ВР
18
Marvin Rittmüller
ЦЗ
3
Пауль Эккель
ЦЗ
6
Эрмин Бичакчич
(К) ЦЗ
5
Роберт Иванов
ЦЗ
39
Робин Крауссе
ОП
27
Свен Келер
ОП
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
17
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Карлсруэ
1
Max Weiss
ВР
29
Лассе Гюнтер
ЛЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
17
Николай Рапп
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Марвин Ванитцек
(К) ЦП
6
Леон Йенсен
ЦП
7
Дзенис Бурнич
ЦП
28
Marcel Franke
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Айнтрахт
12
Марко Йоханссон
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
10
Валид Улд-Чих
ЦП
32
Кристиан Конте
ЦФ
11
L. Szabo
ЦФ
21
Kevin Ehlers
ЦФ
44
Johan Arath Gomez
ЦФ
Карлсруэ
20
David Herold
ЦЗ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
31
Bambasé Conté
ЦП
5
Робин Хойссер
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Грил
18
6
Бичакчич
5
Иванов
3
Эккель
39
Крауссе
27
Келер
22
9
Филипп
7
Кауфманн
17
Полтер
4-3-3
1
2
Юнг
4
17
Рапп
29
Гюнтер
10
Ванитцек
6
Йенсен
7
Бурнич
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
28
39
Крауссе
10
Улд-Чих
10
Улд-Чих
39
Крауссе
9
Филипп
32
Конте
32
Конте
9
Филипп
17
Полтер
11
11
17
Полтер
5
Иванов
21
21
5
Иванов
7
Кауфманн
44
44
7
Кауфманн
29
Гюнтер
20
20
29
Гюнтер
7
Бурнич
31
31
7
Бурнич
17
Рапп
5
Хойссер
5
Хойссер
17
Рапп
24
Шлюзенер
9
Хунцикер
9
Хунцикер
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
16
Пфайффер
16
Пфайффер
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Айнтрахт
Карлсруэ
12
Марко Йоханссон
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
Главный тренер
Даниэль Шернинг
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
12
Марко Йоханссон
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
8
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
Остались в запасе
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Айнтрахт - Карлсруэ
2
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
306
593
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Eintracht-Stadion, Braunschweig
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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