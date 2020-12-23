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Эльверсберг
Дармштадт
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Эльверсберг
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Эльверсберг - Дармштадт: обзор матча 31 августа 2024

Эльверсберг
31.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
4 : 0
Матч завершен
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Дармштадт
5' Л. Шнелльбахер
20' Ф. Аслани
59' Ф. Аслани
90' F. Gerezgiher
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльверсберг - Дармштадт
Матч завершен
90' +25
Желтая карточка
Матей Маглица
90' +19
Замена
Матей Маглица ️️️️➡️️ Исак Лидберг
Замена
Максимилиан Рор ️️️️➡️️ Мухаммед Дамар
90' +5
ГОЛ! 4:0! Filimon Gerezgiher
Пас отдал Semih Sahin
90'
Замена
Карло Сикингер ️️️️➡️️ Robin Fellhauer
68'
Замена
Лукас Петков ️️️️➡️️ Manuel Feil
68'
65'
Замена
Мервиль Папела ️️️️➡️️ Kai Klefisch
ГОЛ! 3:0! Фисник Аслани
Пас отдал Filimon Gerezgiher
59'
Желтая карточка
Мухаммед Дамар
58'
Замена
Filimon Gerezgiher ️️️️➡️️ Лука Шнелльбахер
56'
46'
Замена
Серхио Лопес ️️️️➡️️ Маттиас Бадер
46'
Замена
Гилье Буэно ️️️️➡️️ Фабиан Нюрнбергер
46'
Замена
Luca Marseiler ️️️️➡️️ Андреас Мюллер
45' +3
Желтая карточка
Александар Вукотич
Желтая карточка
Robin Fellhauer
45'
33'
Желтая карточка
Андреас Мюллер
ГОЛ! 2:0! Фисник Аслани
Пас отдал Лука Шнелльбахер
20'
ГОЛ! 1:0! Лука Шнелльбахер
Пас отдал Manuel Feil
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
8
Semih Sahin
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
30
Мухаммед Дамар
АП
6
Robin Fellhauer
(К) ЦФ
10
Фисник Аслани
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
38
Клеменс Ридель
(К) ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
34
Killian Corredor
ЦФ
7
Исак Лидберг
ЦФ
28
Paul Will
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Эльверсберг
23
Карло Сикингер
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Frederik Schmahl
ЦП
27
Filimon Gerezgiher
ЦП
21
Пауль Сток
АП
25
Лукас Петков
ПВ
28
Tim Boss
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
Дармштадт
22
Карол Немчински
ВР
3
Гилье Буэно
ЛЗ
2
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
47
Othmane El Idrissi
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
8
Luca Marseiler
ЦФ
2-2-1-5
20
3
2
Баум
8
19
30
Дамар
10
Аслани
33
24
Шнелльбахер
7
6
3-1-3-3
1
Шухен
38
Ридель
26
Бадер
20
Вукотич
16
Мюллер
19
17
15
Нюрнбергер
28
7
Лидберг
34
6
23
Сикингер
23
Сикингер
6
30
Дамар
31
Рор
31
Рор
30
Дамар
24
Шнелльбахер
27
27
24
Шнелльбахер
7
25
Петков
25
Петков
7
15
Нюрнбергер
3
Буэно
3
Буэно
15
Нюрнбергер
26
Бадер
2
Лопес
2
Лопес
26
Бадер
7
Лидберг
5
Маглица
5
Маглица
7
Лидберг
17
21
Папела
21
Папела
17
16
Мюллер
8
8
16
Мюллер
Остались в запасе
Эльверсберг
Дармштадт
17
Frederik Schmahl
ЦП
21
Пауль Сток
АП
28
Tim Boss
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
22
Карол Немчински
ВР
47
Othmane El Idrissi
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
17
Frederik Schmahl
ЦП
21
Пауль Сток
АП
28
Tim Boss
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
Остались в запасе
22
Карол Немчински
ВР
47
Othmane El Idrissi
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Эльверсберг - Дармштадт
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
11
Нарушения
10
18
Офсайды
1
0
Количество передач
395
414
Сейвы
5
0
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Benen, Germany
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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