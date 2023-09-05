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Шальке-04
Кельн
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
27 июня, 19:50
0
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
14 июня, 13:01
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Локомотив» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира «Шальке»
27 июня, 19:50
0
«РБ Лейпциг» подписал 18-летнего хавбека, на которого претендовала «Бавария»
14 июня, 13:01
0
«Шальке» грозит потеря профессионального статуса из-за долгов – ранее клуб отказался от денег «Газпрома»
1 февраля, 16:30
2
«Локомотив» близок к покупке экс-игрока «Зенита» и «Шальке»: известна сумма трансфера
5 сентября 2023, 21:18
2
«Хоффенхайм» оригинально презентовал игрока, который в прошлом сезоне сломал угловой флаг на стадионе клуба
9 июля 2023, 17:32
1
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
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Последние матчи
Все
Шальке-04
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Магдебург
2 : 2
25.08.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт

Шальке-04 - Кельн: обзор матча 01 сентября 2024

Шальке-04
01.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кельн
66' К. Караман (П)
25' D. Downs
45+1' Л. Майна
46' Т. Лемперле
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шальке-04 - Кельн
Матч завершен
Желтая карточка
Мехмет Айдын
90' +3
90'
Замена
Лука Вальдшмидт ️️️️➡️️ Damion Downs
Замена
Anton Donkor ️️️️➡️️ Тобиас Мор
85'
84'
Желтая карточка
Ян Тильманн
82'
Замена
Штеффен Тиггес ️️️️➡️️ Тим Лемперле
78'
Желтая карточка
Elias Bakatukanda
71'
Замена
Elias Bakatukanda ️️️️➡️️ Доминик Хайнц
Желтая карточка
Ибраима Сиссе
67'
ГОЛ с пенальти! 1:3! Кенан Караман
66'
58'
Желтая карточка
Эрик Мартель
Замена
Мехмет Айдын ️️️️➡️️ Адриан Гантенбайн
58'
Замена
Амин Юнес ️️️️➡️️ Пауль Зегуйн
58'
53'
Желтая карточка
Julian Pauli
46'
ГОЛ! 0:3! Тим Лемперле
Пас отдал Леарт Пакярада
Замена
Кристофер Антви-Адджей ️️️️➡️️ Ilyes Hamache
46'
45' +1
ГОЛ! 0:2! Линтон Майна
Пас отдал Damion Downs
25'
ГОЛ! 0:1! Damion Downs
Пас отдал Деян Любичич
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
28
Justin Heekeren
ВР
5
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
22
Ибраима Сиссе
ЦЗ
17
Адриан Гантенбайн
ПЗ
6
Рон Шалленберг
ОП
7
Пауль Зегуйн
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
29
Тобиас Мор
ЛВ
19
Кенан Караман
(К) ЦФ
24
Ilyes Hamache
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Julian Pauli
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
7
Деян Любичич
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
(К) ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
42
Damion Downs
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Шальке-04
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Мартин Васински
ЦЗ
2
Felipe Sánchez
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Мехмет Айдын
ПЗ
37
Max Grüger
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
30
Anton Donkor
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
38
Elias Bakatukanda
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
3-1-2-1-3
28
5
Джон Маркин
22
Сиссе
17
Гантенбайн
6
Шалленберг
7
Зегуйн
14
Бахман
29
Мор
9
Силла
24
19
Караман
3-2-1-2-2
40
Урбиг
24
3
Хайнц
17
Пакярада
6
Мартель
7
Любичич
8
Хусейнбашич
37
Майна
29
Тильманн
19
Лемперле
42
17
Гантенбайн
23
Айдын
23
Айдын
17
Гантенбайн
7
Зегуйн
8
Юнес
8
Юнес
7
Зегуйн
24
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
24
29
Мор
30
30
29
Мор
3
Хайнц
38
38
3
Хайнц
19
Лемперле
21
Тиггес
21
Тиггес
19
Лемперле
42
9
Вальдшмидт
9
Вальдшмидт
42
Остались в запасе
Шальке-04
Кельн
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Мартин Васински
ЦЗ
2
Felipe Sánchez
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
37
Max Grüger
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
21
Мартин Васински
ЦЗ
2
Felipe Sánchez
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
37
Max Grüger
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Шальке-04 - Кельн
2
4
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
6
15
Офсайды
2
2
Количество передач
451
321
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски (Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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