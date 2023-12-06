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Падерборн
Ульм 1846
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
0
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
2 февраля 2023, 15:11
0
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
31 октября 2022, 11:11
1
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
1 февраля 2022, 00:36
0
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
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Падерборн
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
3 : 3
13.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Падерборн - Ульм 1846: обзор матча 01 сентября 2024

Падерборн
01.09.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Ульм 1846
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Падерборн - Ульм 1846
Матч завершен
90' +9
Замена
T. Geyer ️️️️➡️️ Tom Gaal
90' +5
Желтая карточка
Christian Ortag
Желтая карточка
Santiago Castaneda
88'
Замена
Koen Kostons ️️️️➡️️ Адриано Гримальди
75'
Замена
Давид Кинсомби ️️️️➡️️ Филип Бильбия
75'
Замена
Marcel Hoffmeier ️️️️➡️️ Tjark Lasse Scheller
69'
Желтая карточка
Лаурин Курда
66'
60'
Замена
Джейден Нельсон ️️️️➡️️ Maurice Krattenmacher
60'
Замена
Tom Gaal ️️️️➡️️ Niklas Kolbe
60'
Замена
F. Higl ️️️️➡️️ Семир Телалович
Замена
Ilyas Ansah ️️️️➡️️ Свен Михель
58'
Замена
Luca Herrmann ️️️️➡️️ Себастьян Клаас
58'
55'
Желтая карточка
Philipp Maier
51'
Желтая карточка
Ромарио Реш
Желтая карточка
Tjark Lasse Scheller
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Pelle Boevink
ВР
32
Арон Зентер
ЛЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
5
Santiago Castaneda
ЦП
26
Себастьян Клаас
АП
23
Рафаэль Обермайр
(К) ЛВ
7
Филип Бильбия
ЛВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Ульм 1846
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
38
Luka Hyrylainen
ЦП
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
26
Philipp Maier
ЦФ
5
J. Reichert
(К) ЦФ
29
Семир Телалович
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Падерборн
30
Маркус Шуберт
ВР
16
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
19
Luca Herrmann
ЦП
9
Mika Baur
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
29
Ilyas Ansah
ЦФ
10
Koen Kostons
ЦФ
Ульм 1846
12
Marvin Seybold
ВР
17
Niklas Kolle
ЦЗ
4
Tom Gaal
ЦЗ
23
Max Brandt
ЦП
20
Laurin Ulrich
ЦП
13
Джейден Нельсон
ЛВ
33
F. Higl
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
3-1-3-3
1
32
Зентер
17
Курда
25
5
7
Бильбия
26
Клаас
23
Обермайр
39
Гримальди
11
Михель
20
Гетце
2-2-1-5
27
32
38
30
43
Реш
5
11
18
39
29
Телалович
7
Бильбия
8
Кинсомби
8
Кинсомби
7
Бильбия
25
33
33
25
26
Клаас
19
19
26
Клаас
11
Михель
29
29
11
Михель
39
Гримальди
10
10
39
Гримальди
27
4
4
27
30
13
Нельсон
13
Нельсон
30
29
Телалович
33
33
29
Телалович
6
6
Остались в запасе
Падерборн
Ульм 1846
30
Маркус Шуберт
ВР
16
Визар Муслиу
ЦЗ
9
Mika Baur
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
12
Marvin Seybold
ВР
17
Niklas Kolle
ЦЗ
23
Max Brandt
ЦП
20
Laurin Ulrich
ЦП
19
Jonathan Meier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Остались в запасе
30
Маркус Шуберт
ВР
16
Визар Муслиу
ЦЗ
9
Mika Baur
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
17
Niklas Kolle
ЦЗ
23
Max Brandt
ЦП
20
Laurin Ulrich
ЦП
19
Jonathan Meier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Статистика матча Падерборн - Ульм 1846
3
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
11
Офсайды
2
0
Количество передач
440
333
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
2
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Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
Германия. Вторая Бундеслига
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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