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Фортуна
Ганновер-96
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
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Последние матчи
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Фортуна
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург

Фортуна - Ганновер-96: обзор матча 30 августа 2024

Фортуна
30.08.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ганновер-96
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фортуна - Ганновер-96
Матч завершен
Замена
Ноа Мбамба ️️️️➡️️ Tim Rossmann
90' +4
90' +4
Замена
Янник Дем ️️️️➡️️ Сеи Муроя
81'
Желтая карточка
Джош Найт
Замена
Йона Немец ️️️️➡️️ Феликс Клаус
78'
69'
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Джессик Нганкам
69'
Замена
Bartłomiej Wdowik ️️️️➡️️ Ezeh Brooklyn
66'
Желтая карточка
Джессик Нганкам
Желтая карточка
Феликс Клаус
62'
62'
Замена
Nicolo Tresoldi ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
62'
Замена
Lars Gindorf ️️️️➡️️ Хюн-Жу Ли
Желтая карточка
Маттиас Циммерманн
55'
46'
Желтая карточка
Фил Нойман
43'
Желтая карточка
Хавард Нильсен
33'
Желтая карточка
Макс Кристиансен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
11
Феликс Клаус
ЦП
21
Tim Rossmann
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
8
Enzo Leopold
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
16
Хавард Нильсен
ЦФ
7
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
45
Karim Affo
ЦФ
7
Дженан Пейчинович
ЦФ
18
Йона Немец
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
17
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
25
Lars Gindorf
ЦП
10
Eric Uhlmann
ЦП
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
27
Kolja Oudenne
ЦФ
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
4-5-1
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
15
34
Гавори
3
Хоффманн
11
Клаус
21
22
8
Йоуханнессон
19
24
Ковнацки
3-3-1-3
1
Цилер
21
Муроя
5
Нойман
2
Найт
8
13
Кристиансен
10
11
Ли
7
Нганкам
16
Нильсен
37
21
39
Мбамба
39
Мбамба
21
11
Клаус
18
Немец
18
Немец
11
Клаус
37
17
17
37
21
Муроя
20
Дем
20
Дем
21
Муроя
11
Ли
25
25
11
Ли
10
9
9
10
7
Нганкам
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
7
Нганкам
Остались в запасе
Фортуна
Ганновер-96
1
Robert Kwasigroch
ВР
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
45
Karim Affo
ЦФ
7
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
30
Лео Вайнкауф
ВР
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Eric Uhlmann
ЦП
27
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
45
Karim Affo
ЦФ
7
Дженан Пейчинович
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Eric Uhlmann
ЦП
27
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Фортуна - Ганновер-96
2
5
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
11
Офсайды
0
1
Количество передач
443
472
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
11
5
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Florian Heft, Germany
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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