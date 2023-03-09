Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал

«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3

В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере

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«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3

В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере

Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»

Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ

«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»

В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб