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Ульм 1846
Фортуна
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
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Ульм 1846
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Ульм 1846 - Фортуна: обзор матча 25 августа 2024

Ульм 1846
25.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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Фортуна
41' F. Higl (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ульм 1846 - Фортуна
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Ноа Мбамба
90' +2
Замена
Jordy de Wijs ️️️️➡️️ Феликс Клаус
Замена
Семир Телалович ️️️️➡️️ Dennis Chessa
87'
85'
Желтая карточка
Маттиас Циммерманн
Замена
Tom Gaal ️️️️➡️️ J. Reichert
79'
75'
Замена
Tim Rossmann ️️️️➡️️ Emmanuel Iyoha
Замена
Maurice Krattenmacher ️️️️➡️️ Aaron Keller
63'
Замена
Philipp Maier ️️️️➡️️ Max Brandt
63'
62'
Замена
Ноа Мбамба ️️️️➡️️ Марсель Соботтка
Желтая карточка
Niklas Kolbe
53'
48'
Желтая карточка
Йона Немец
47'
Желтая карточка
Марсель Соботтка
ГОЛ с пенальти! 1:0! F. Higl
41'
40'
Желтая карточка
Emmanuel Iyoha
Желтая карточка
Max Brandt
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
38
Luka Hyrylainen
ЦП
23
Max Brandt
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
5
J. Reichert
(К) ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
16
Aaron Keller
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
22
Ао Танака
ЦП
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
11
Феликс Клаус
ЦП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
18
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Ульм 1846
12
Marvin Seybold
ВР
4
Tom Gaal
ЦЗ
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
6
T. Geyer
ЦФ
29
Семир Телалович
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
39
Ноа Мбамба
ЦЗ
21
Tim Rossmann
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Дженан Пейчинович
ЦФ
2-2-1-5
27
32
38
23
43
Реш
18
16
39
33
11
3-5-2
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
15
3
Хоффманн
22
Танака
31
Соботтка
8
Йоуханнессон
11
Клаус
19
18
Немец
24
Ковнацки
5
4
4
5
16
30
30
16
11
29
Телалович
29
Телалович
11
23
26
26
23
11
Клаус
30
30
11
Клаус
31
Соботтка
39
Мбамба
39
Мбамба
31
Соботтка
19
21
21
19
Остались в запасе
Ульм 1846
Фортуна
12
Marvin Seybold
ВР
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
10
Andreas Ludwig
ЦП
6
T. Geyer
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
1
Robert Kwasigroch
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
22
Danny Schmidt
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
10
Andreas Ludwig
ЦП
6
T. Geyer
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
22
Danny Schmidt
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
7
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Ульм 1846 - Фортуна
2
5
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
351
429
Сейвы
3
7
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Eric-Dominic Weisbach, Germany
Стадион:
Донауштадион
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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