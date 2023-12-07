Ганновер-96

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В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах