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Ганновер-96
Гамбург
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
0
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
0
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
6 июля 2023, 22:11
2
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
19 июня 2023, 13:37
2
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах
5 июня 2023, 23:51
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
0
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
0
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
6 июля 2023, 22:11
2
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
19 июня 2023, 13:37
2
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах
5 июня 2023, 23:51
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ганновер-96
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 1
31.08.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург

Ганновер-96 - Гамбург: обзор матча 23 августа 2024

Ганновер-96
23.08.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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Гамбург
49' Д. Нганкам (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ганновер-96 - Гамбург
Матч завершен
90' +3
Вторая желтая
Себастьян Шонлау
Замена
Ezeh Brooklyn ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
90'
Замена
Фабиан Кунце ️️️️➡️️ Хавард Нильсен
90'
88'
Замена
Николас Оливейра Кисиловски ️️️️➡️️ Сильвен Хефти
88'
Замена
Левин Озтюнали ️️️️➡️️ Адам Карабец
Желтая карточка
Андреас Фогльзаммер
81'
Желтая карточка
Jannik Rochelt
79'
Замена
Джош Найт ️️️️➡️️ Марцель Хальстенберг
76'
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Хюн-Жу Ли
72'
Замена
Nicolo Tresoldi ️️️️➡️️ Джессик Нганкам
72'
71'
Замена
Лукаш Пореба ️️️️➡️️ Людовит Рейс
70'
Замена
Роберт Глатцель ️️️️➡️️ Дави Зелке
Желтая карточка
Джессик Нганкам
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Джессик Нганкам
49'
47'
Желтая карточка
Дави Зелке
38'
Желтая карточка
Сильвен Хефти
Желтая карточка
Янник Дем
38'
28'
Желтая карточка
Себастьян Шонлау
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
20
Янник Дем
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
10
Jannik Rochelt
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
7
Джессик Нганкам
ЦФ
16
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
4
Себастьян Шонлау
(К) ЦЗ
5
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Йонас Мефферт
ЦП
17
Адам Карабец
ЦП
14
Людовит Рейс
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
36
Ансси Сухонен
ЦП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
27
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
2
Джош Найт
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
25
Lars Gindorf
ЦП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
27
Kolja Oudenne
ЦФ
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
2
Husseyn Chakroun
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
33
Ноа Каттербах
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
47
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
3
Мориц Хейер
ПЗ
6
Лукаш Пореба
ОП
45
Fabio Balde
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Роберт Глатцель
ЦФ
4-3-1-2
1
Цилер
23
Хальстенберг
21
Муроя
5
Нойман
20
Дем
13
Кристиансен
8
10
11
Ли
16
Нильсен
7
Нганкам
4-5-1-1
1
Фернандес
30
Хефти
4
Шонлау
5
Хаджикадунич
28
Мухайм
23
Мефферт
14
Рейс
10
Ферай
36
Сухонен
17
Карабец
11
Кенигсдорффер
27
Зелке
23
Хальстенберг
2
Найт
2
Найт
23
Хальстенберг
16
Нильсен
6
Кунце
6
Кунце
16
Нильсен
10
37
37
10
11
Ли
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
11
Ли
7
Нганкам
9
9
7
Нганкам
30
Хефти
47
Оливейра Кисиловски
47
Оливейра Кисиловски
30
Хефти
14
Рейс
6
Пореба
6
Пореба
14
Рейс
17
Карабец
21
Озтюнали
21
Озтюнали
17
Карабец
27
Зелке
9
Глатцель
9
Глатцель
27
Зелке
Остались в запасе
Ганновер-96
Гамбург
30
Лео Вайнкауф
ВР
25
Lars Gindorf
ЦП
27
Kolja Oudenne
ЦФ
2
Husseyn Chakroun
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
12
Том Миккель
ВР
33
Ноа Каттербах
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
3
Мориц Хейер
ПЗ
45
Fabio Balde
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
25
Lars Gindorf
ЦП
27
Kolja Oudenne
ЦФ
2
Husseyn Chakroun
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
33
Ноа Каттербах
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
3
Мориц Хейер
ПЗ
45
Fabio Balde
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Ганновер-96 - Гамбург
4
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
20
18
Офсайды
1
0
Количество передач
392
435
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Patrick Alt, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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