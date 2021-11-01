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Карлсруэ
Эльверсберг
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
0
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Последние матчи
Все
Карлсруэ
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Карлсруэ - Эльверсберг: обзор матча 23 августа 2024

Карлсруэ
23.08.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Матч завершен
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Эльверсберг
18' Л. Гюнтер
48' Ф. Шлюзенер
75' А. Хунцикер
30' Л. Шнелльбахер
60' Ф. Аслани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карлсруэ - Эльверсберг
Матч завершен
Желтая карточка
Андрин Хунцикер
86'
Замена
Christoph Kobald ️️️️➡️️ Буду Зивзивадзе
86'
Замена
David Herold ️️️️➡️️ Лассе Гюнтер
86'
84'
Замена
Mohammad Mahmoud ️️️️➡️️ Semih Sahin
ГОЛ! 3:2! Андрин Хунцикер
Пас отдал Марвин Ванитцек
75'
74'
Замена
Filimon Gerezgiher ️️️️➡️️ Фисник Аслани
Замена
Андрин Хунцикер ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
74'
65'
Замена
Пауль Сток ️️️️➡️️ Manuel Feil
65'
Замена
Лукас Петков ️️️️➡️️ Мухаммед Дамар
Замена
Bambasé Conté ️️️️➡️️ Дзенис Бурнич
63'
60'
ГОЛ! 2:2! Фисник Аслани
Пас отдал Robin Fellhauer
Желтая карточка
Николай Рапп
49'
ГОЛ! 2:1! Фабиан Шлюзенер
Пас отдал Буду Зивзивадзе
48'
30'
ГОЛ! 1:1! Лука Шнелльбахер
Пас отдал Фисник Аслани
ГОЛ! 1:0! Лассе Гюнтер
Пас отдал Марвин Ванитцек
18'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
1
Max Weiss
ВР
29
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Николай Рапп
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Марвин Ванитцек
(К) ЦП
6
Леон Йенсен
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
8
Semih Sahin
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
30
Мухаммед Дамар
АП
7
Manuel Feil
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
6
Robin Fellhauer
(К) ЦФ
10
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Карлсруэ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
5
Робин Хойссер
ЦП
8
Noah Rupp
ЦП
31
Bambasé Conté
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Эльверсберг
23
Карло Сикингер
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
27
Filimon Gerezgiher
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
21
Пауль Сток
АП
25
Лукас Петков
ПВ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
4-3-3
1
29
Гюнтер
17
Рапп
4
2
Юнг
7
Бурнич
10
Ванитцек
6
Йенсен
28
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
2-2-1-5
20
2
Баум
3
8
19
30
Дамар
7
10
Аслани
6
33
24
Шнелльбахер
11
Зивзивадзе
22
22
11
Зивзивадзе
29
Гюнтер
20
20
29
Гюнтер
7
Бурнич
31
31
7
Бурнич
24
Шлюзенер
9
Хунцикер
9
Хунцикер
24
Шлюзенер
10
Аслани
27
27
10
Аслани
7
21
Сток
21
Сток
7
30
Дамар
25
Петков
25
Петков
30
Дамар
8
18
18
8
Остались в запасе
Карлсруэ
Эльверсберг
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
5
Робин Хойссер
ЦП
8
Noah Rupp
ЦП
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
23
Карло Сикингер
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Frederik Schmahl
ЦП
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Остались в запасе
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
5
Робин Хойссер
ЦП
8
Noah Rupp
ЦП
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Сикингер
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
17
Frederik Schmahl
ЦП
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Хорст Штеффен
Статистика матча Карлсруэ - Эльверсберг
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
6
Офсайды
1
0
Количество передач
531
450
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Felix Prigan, Germany
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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