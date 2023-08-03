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Дармштадт
Нюрнберг
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
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Последние матчи
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Дармштадт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Дармштадт - Нюрнберг: обзор матча 25 августа 2024

Дармштадт
25.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Нюрнберг
23' И. Лидберг
62' М. Шевчик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дармштадт - Нюрнберг
Матч завершен
88'
Замена
Тайлан Думан ️️️️➡️️ Kanji Okunuki
Замена
Тобиас Кемпе ️️️️➡️️ Killian Corredor
86'
Замена
Мервиль Папела ️️️️➡️️ Kai Klefisch
86'
83'
Желтая карточка
Михал Шевчик
Замена
Luca Marseiler ️️️️➡️️ Исак Лидберг
76'
75'
Желтая карточка
Флориан Флик
74'
Замена
Ондржей Карафиат ️️️️➡️️ Юлиан Юстван
Замена
Матей Маглица ️️️️➡️️ Александар Вукотич
66'
Замена
Фрейзер Хорнби ️️️️➡️️ Fynn Lakenmacher
65'
62'
ГОЛ! 1:1! Михал Шевчик
Пас отдал Юлиан Юстван
58'
Замена
Михал Шевчик ️️️️➡️️ Оливер Вилладсен
58'
Замена
Стефанос Цимас ️️️️➡️️ Флориан Пик
51'
Желтая карточка
Йенс Кастроп
Желтая карточка
Фабиан Нюрнбергер
41'
ГОЛ! 1:0! Исак Лидберг
Пас отдал Fynn Lakenmacher
23'
Желтая карточка
Александар Вукотич
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
20
Александар Вукотич
ЦЗ
38
Клеменс Ридель
(К) ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
28
Paul Will
ЦФ
34
Killian Corredor
ЦФ
7
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Нюрнберг
3
Данило Соарес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
(К) ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
18
Rafael Lubach
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
4
Finn Jeltsch
ЦП
7
Флориан Пик
ЛВ
1
Jan Reichert
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
36
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Дармштадт
22
Карол Немчински
ВР
5
Матей Маглица
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
23
Клаус Гясула
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
42
Фабио Торсиелло
ЦФ
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
8
Luca Marseiler
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
33
Nick Seidel
ЦЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
11
Kanji Okunuki
ЦП
35
Simon Joachims
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
34
Dustin Forkel
ЦФ
3-1-3-3
1
Шухен
20
Вукотич
38
Ридель
26
Бадер
16
Мюллер
15
Нюрнбергер
17
19
7
Лидберг
34
28
3-1-3-1-3
2
Вилладсен
31
Кнохе
3
Соарес
6
Флик
18
17
Кастроп
4
7
Пик
36
Шлаймер
10
Юстван
1
20
Вукотич
5
Маглица
5
Маглица
20
Вукотич
34
11
Кемпе
11
Кемпе
34
17
21
Папела
21
Папела
17
19
9
Хорнби
9
Хорнби
19
7
Лидберг
8
8
7
Лидберг
10
Юстван
44
Карафиат
44
Карафиат
10
Юстван
8
Думан
8
Думан
11
11
2
Вилладсен
19
Шевчик
19
Шевчик
2
Вилладсен
7
Пик
9
Цимас
9
Цимас
7
Пик
Остались в запасе
Дармштадт
Нюрнберг
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Клаус Гясула
ЦП
42
Фабио Торсиелло
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Nick Seidel
ЦЗ
35
Simon Joachims
ЦП
34
Dustin Forkel
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
23
Клаус Гясула
ЦП
42
Фабио Торсиелло
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Nick Seidel
ЦЗ
35
Simon Joachims
ЦП
34
Dustin Forkel
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Дармштадт - Нюрнберг
2
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
481
312
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
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Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
Германия. Вторая Бундеслига
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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