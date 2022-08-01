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Кельн
Айнтрахт
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
1 августа 2022, 01:15
0
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
18 марта 2022, 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
22 декабря 2020, 23:57
0
Игрок 3 дивизиона Германии не забил в пустые ворота. Партнер попал в него мячом на добивании
19 марта 2019, 00:23
7
Бундеслига. «Вольфсбург» победил «Айнтрахт» и сохранил прописку в лиге
29 мая 2017, 23:27
6
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кельн
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
2 : 0
21.09.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт

Кельн - Айнтрахт: обзор матча 24 августа 2024

Кельн
24.08.2024, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
5 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Айнтрахт
26' Т. Хюберс
34' Д. Любичич
58' Т. Лемперле
61' Д. Любичич
88' Л. Вальдшмидт
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кельн - Айнтрахт
Матч завершен
ГОЛ! 5:0! Лука Вальдшмидт
Пас отдал Денис Хусейнбашич
88'
86'
Желтая карточка
Никлас Тауэр
Замена
Матиас Олесен ️️️️➡️️ Эрик Мартель
86'
Замена
Штеффен Тиггес ️️️️➡️️ Damion Downs
86'
85'
Замена
Kevin Ehlers ️️️️➡️️ Яннис Николау
85'
Замена
Сидни Ребигер ️️️️➡️️ Райан Филипп
Желтая карточка
Лука Вальдшмидт
77'
Замена
Саркис Адамян ️️️️➡️️ Деян Любичич
77'
Замена
Лука Вальдшмидт ️️️️➡️️ Тим Лемперле
66'
66'
Замена
Никлас Тауэр ️️️️➡️️ Валид Улд-Чих
ГОЛ! 4:0! Деян Любичич
Пас отдал Тим Лемперле
61'
59'
Замена
Леон Белл Белл ️️️️➡️️ Fabio Di Michele Sanchez
59'
Замена
L. Szabo ️️️️➡️️ Johan Arath Gomez
ГОЛ! 3:0! Тим Лемперле
Пас отдал Ян Тильманн
58'
ГОЛ! 2:0! Деян Любичич
Пас отдал Линтон Майна
34'
Желтая карточка
Ян Тильманн
29'
ГОЛ! 1:0! Тимо Хюберс
Пас отдал Линтон Майна
26'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
24
Julian Pauli
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
7
Деян Любичич
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Айнтрахт
1
Леннарт Грил
ВР
6
Эрмин Бичакчич
(К) ЦЗ
5
Роберт Иванов
ЦЗ
18
Marvin Rittmüller
ЦЗ
27
Свен Келер
ОП
4
Яннис Николау
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
10
Валид Улд-Чих
ЦП
22
Fabio Di Michele Sanchez
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
44
Johan Arath Gomez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
23
Саркис Адамян
ЦФ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
Айнтрахт
12
Марко Йоханссон
ВР
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
8
Никлас Тауэр
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
15
Max Marie
ЦП
33
Linus Queisser
ЦФ
21
Kevin Ehlers
ЦФ
11
L. Szabo
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Урбиг
17
Пакярада
4
Хюберс
24
6
Мартель
7
Любичич
8
Хусейнбашич
37
Майна
29
Тильманн
42
19
Лемперле
3-2-3-1-1
1
Грил
6
Бичакчич
5
Иванов
18
27
Келер
4
Николау
9
Филипп
10
Улд-Чих
22
7
Кауфманн
44
6
Мартель
47
Олесен
47
Олесен
6
Мартель
7
Любичич
23
Адамян
23
Адамян
7
Любичич
42
21
Тиггес
21
Тиггес
42
19
Лемперле
9
Вальдшмидт
9
Вальдшмидт
19
Лемперле
22
19
Белл Белл
19
Белл Белл
22
10
Улд-Чих
8
Тауэр
8
Тауэр
10
Улд-Чих
9
Филипп
37
Ребигер
37
Ребигер
9
Филипп
4
Николау
21
21
4
Николау
44
11
11
44
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
12
Марко Йоханссон
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
15
Max Marie
ЦП
33
Linus Queisser
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
1
Марвин Швабе
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Марвин Обуз
ЛВ
43
Jaka Cuber Potocnik
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Йоханссон
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
15
Max Marie
ЦП
33
Linus Queisser
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
13
3
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
7
Офсайды
3
1
Количество передач
590
368
Сейвы
3
8
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
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Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Йелленбек (Фрайбург-им-Брайсгау)
Стадион:
Рейн Энерги
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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