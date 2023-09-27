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Пройссен
Ганновер-96
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
27 сентября 2023, 09:20
0
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
26 сентября 2023, 23:45
1
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
26 сентября 2023, 20:46
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
27 сентября 2023, 09:20
0
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
26 сентября 2023, 23:45
1
«Пройссен» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2023
26 сентября 2023, 20:46
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
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Последние матчи
Все
Пройссен
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
3 : 3
13.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 1
31.08.2024
Пройссен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Пройссен
0 : 5
27.08.2024
Штутгарт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург

Пройссен - Ганновер-96: обзор матча 11 августа 2024

Пройссен
11.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Ганновер-96
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Пройссен - Ганновер-96
Матч завершен
85'
Замена
Lars Gindorf ️️️️➡️️ Nicolo Tresoldi
73'
Замена
Ezeh Brooklyn ️️️️➡️️ Янник Дем
66'
Замена
Джессик Нганкам ️️️️➡️️ Jannik Rochelt
Замена
Этьен Аменидо ️️️️➡️️ M. Batmaz
66'
Замена
Харалампос Макридис ️️️️➡️️ Joel Grodowski
66'
Замена
Daniel Kyerewaa ️️️️➡️️ Йоррит Хендрикс
61'
Желтая карточка
Йосуа Меес
58'
Желтая карточка
Niko Koulis
54'
46'
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Хавард Нильсен
46'
Замена
Макс Кристиансен ️️️️➡️️ Фабиан Кунце
Желтая карточка
Lukas Frenkert
21'
4'
Желтая карточка
Джош Найт
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пройссен
1
Йоханнес Шенк
ВР
24
Niko Koulis
ЦЗ
32
Лука Баццоли
ЦЗ
29
Lukas Frenkert
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
27
Jano ter Horst
ЦФ
9
Joel Grodowski
ЦФ
23
M. Batmaz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
18
M. Lorenz
(К) ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Джош Найт
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
20
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
16
Хавард Нильсен
ЦФ
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Пройссен
25
Luca Bolay
ЦЗ
16
Torge Paetow
ЦЗ
5
Yassine Bouchama
ЦП
21
Rico Preißinger
ЦП
7
Daniel Kyerewaa
ЦП
14
Харалампос Макридис
ЛВ
26
Morten Behrens
ЦФ
30
Этьен Аменидо
ЦФ
22
Dominik Schad
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
25
Lars Gindorf
ЦП
38
Monju Momuluh
ЦП
10
Eric Uhlmann
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Джессик Нганкам
ЦФ
3-1-5
1
Шенк
24
32
Баццоли
29
20
Хендрикс
23
8
Меес
18
2
9
3-3-2-2
1
Цилер
21
Муроя
2
Найт
5
Нойман
20
Дем
6
Кунце
23
Хальстенберг
10
8
9
16
Нильсен
20
Хендрикс
7
7
20
Хендрикс
9
14
Макридис
14
Макридис
9
23
30
Аменидо
30
Аменидо
23
9
25
25
9
6
Кунце
13
Кристиансен
13
Кристиансен
6
Кунце
20
Дем
37
37
20
Дем
16
Нильсен
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
16
Нильсен
10
7
Нганкам
7
Нганкам
10
Остались в запасе
Пройссен
Ганновер-96
25
Luca Bolay
ЦЗ
16
Torge Paetow
ЦЗ
5
Yassine Bouchama
ЦП
21
Rico Preißinger
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
22
Dominik Schad
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
30
Лео Вайнкауф
ВР
38
Monju Momuluh
ЦП
10
Eric Uhlmann
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
25
Luca Bolay
ЦЗ
16
Torge Paetow
ЦЗ
5
Yassine Bouchama
ЦП
21
Rico Preißinger
ЦП
26
Morten Behrens
ЦФ
22
Dominik Schad
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
38
Monju Momuluh
ЦП
10
Eric Uhlmann
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
Главный тренер
Саша Хильдман
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Пройссен - Ганновер-96
3
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
306
367
Сейвы
1
4
Точность передач %
69
78
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lars Erbst, Germany
Стадион:
Preußenstadion, Munster
Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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