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Падерборн
Дармштадт
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря 2023, 22:33
0
Производитель медицинской марихуаны стал спонсором клуба второй Бундеслиги
24 июня 2023, 18:12
0
Защитник «Штутгарта» забил самый дальний автогол в истории Кубка Германии
2 февраля 2023, 15:11
0
«Я на 100% перерос этот клуб». Жиров собирается покинуть «Зандхаузен»
31 октября 2022, 11:11
1
«Падерборн» арендовал Адеми у «Химок»
1 февраля 2022, 00:36
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
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Последние матчи
Все
Падерборн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
3 : 3
13.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
24.08.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Падерборн - Дармштадт: обзор матча 11 августа 2024

Падерборн
11.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
3 : 1
Матч завершен
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Дармштадт
53' С. Клаас
64' Ф. Бильбия
83' I. Ansah
7' О. Вильхельмссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Падерборн - Дармштадт
Матч завершен
ГОЛ! 3:1! Ilyas Ansah
Пас отдал Филип Бильбия
83'
81'
Замена
Филип Стоилькович ️️️️➡️️ Kai Klefisch
Замена
Ilyas Ansah ️️️️➡️️ Себастьян Клаас
79'
Замена
Адриано Гримальди ️️️️➡️️ Свен Михель
79'
75'
Замена
Андреас Мюллер ️️️️➡️️ Fynn Lakenmacher
74'
Замена
Фрейзер Хорнби ️️️️➡️️ Клаус Гясула
Замена
Давид Кинсомби ️️️️➡️️ Santiago Castaneda
73'
ГОЛ! 2:1! Филип Бильбия
Пас отдал Рафаэль Обермайр
64'
64'
Замена
Мервиль Папела ️️️️➡️️ Luca Marseiler
64'
Замена
Серхио Лопес ️️️️➡️️ Маттиас Бадер
ГОЛ! 1:1! Себастьян Клаас
Пас отдал Арон Зентер
53'
46'
Желтая карточка
Маттиас Бадер
Замена
Luca Herrmann ️️️️➡️️ Koen Kostons
46'
Замена
Marcel Hoffmeier ️️️️➡️️ Визар Муслиу
46'
Желтая карточка
Визар Муслиу
10'
7'
ГОЛ! 0:1! Оскар Вильхельмссон
Пас отдал Kai Klefisch
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Pelle Boevink
ВР
32
Арон Зентер
ЛЗ
25
Tjark Lasse Scheller
ЦЗ
16
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Santiago Castaneda
ЦП
26
Себастьян Клаас
АП
23
Рафаэль Обермайр
(К) ЛВ
7
Филип Бильбия
ЛВ
11
Свен Михель
ЦФ
10
Koen Kostons
ЦФ
20
Феликс Гетце
ЦФ
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
23
Клаус Гясула
(К) ЦП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
8
Luca Marseiler
ЦФ
28
Paul Will
ЦФ
29
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Падерборн
30
Маркус Шуберт
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
4
Calvin Brackelmann
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
19
Luca Herrmann
ЦП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
29
Ilyas Ansah
ЦФ
9
Mika Baur
ЦФ
Дармштадт
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
2
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
99
Филип Стоилькович
ЦФ
3-1-3-3
1
32
Зентер
16
Муслиу
25
5
7
Бильбия
26
Клаас
23
Обермайр
20
Гетце
10
11
Михель
3-4-3
1
Шухен
26
Бадер
20
Вукотич
38
Ридель
23
Гясула
19
17
15
Нюрнбергер
29
Вильхельмссон
28
8
5
8
Кинсомби
8
Кинсомби
5
16
Муслиу
33
33
16
Муслиу
10
19
19
10
11
Михель
39
Гримальди
39
Гримальди
11
Михель
26
Клаас
29
29
26
Клаас
26
Бадер
2
Лопес
2
Лопес
26
Бадер
19
16
Мюллер
16
Мюллер
19
8
21
Папела
21
Папела
8
23
Гясула
9
Хорнби
9
Хорнби
23
Гясула
17
99
Стоилькович
99
Стоилькович
17
Остались в запасе
Падерборн
Дармштадт
30
Маркус Шуберт
ВР
4
Calvin Brackelmann
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
9
Mika Baur
ЦФ
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
30
Маркус Шуберт
ВР
4
Calvin Brackelmann
ЦЗ
17
Лаурин Курда
ЦЗ
9
Mika Baur
ЦФ
Остались в запасе
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Падерборн - Дармштадт
1
1
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
11
Офсайды
1
0
Количество передач
427
377
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
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Информация о матче
Главный судья:
Patrick Schwengers, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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