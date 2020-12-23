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Эльверсберг
Кельн
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Кубок Германии. «Боруссия» М забила «Эльверсбергу» пять безответных мячей
23 декабря 2020, 00:37
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
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Последние матчи
Все
Эльверсберг
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
15.09.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт

Эльверсберг - Кельн: обзор матча 10 августа 2024

Эльверсберг
10.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Кельн
46' Ф. Аслани
22' Д. Хусейнбашич
84' Т. Хюберс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльверсберг - Кельн
Матч завершен
Замена
Карло Сикингер ️️️️➡️️ Manuel Feil
85'
84'
ГОЛ! 1:2! Тимо Хюберс
Пас отдал Леарт Пакярада
Замена
Mohammad Mahmoud ️️️️➡️️ Filimon Gerezgiher
78'
78'
Замена
Штеффен Тиггес ️️️️➡️️ Тим Лемперле
77'
Замена
Julian Pauli ️️️️➡️️ Доминик Хайнц
77'
Замена
Флориан Диц ️️️️➡️️ Линтон Майна
71'
Замена
Лука Вальдшмидт ️️️️➡️️ Марк Ут
Желтая карточка
Фисник Аслани
67'
66'
Замена
Марк Ут ️️️️➡️️ Damion Downs
60'
Желтая карточка
Доминик Хайнц
Желтая карточка
Filimon Gerezgiher
48'
ГОЛ! 1:1! Фисник Аслани
Пас отдал Robin Fellhauer
46'
Замена
Фисник Аслани ️️️️➡️️ Лука Шнелльбахер
46'
45' +4
Желтая карточка
Эрик Мартель
Желтая карточка
Manuel Feil
29'
22'
ГОЛ! 0:1! Денис Хусейнбашич
Пас отдал Тим Лемперле
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
3
Florian Le Joncour
ЦЗ
2
Элиас Баум
ПЗ
8
Semih Sahin
ЦП
19
Lukas Finn Pinckert
ЦП
27
Filimon Gerezgiher
ЦП
21
Пауль Сток
АП
33
Maurice Neubauer
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
6
Robin Fellhauer
(К) ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Эрик Мартель
ОП
7
Деян Любичич
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
42
Damion Downs
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Эльверсберг
23
Карло Сикингер
ЦЗ
32
Daniel Pantschenko
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
18
Mohammad Mahmoud
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
10
Фисник Аслани
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
24
Julian Pauli
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
33
Флориан Диц
ЦФ
21
Штеффен Тиггес
ЦФ
23
Саркис Адамян
ЦФ
2-3-1-4
20
3
2
Баум
8
19
27
21
Сток
33
7
6
24
Шнелльбахер
3-2-1-2-2
40
Урбиг
4
Хюберс
3
Хайнц
17
Пакярада
6
Мартель
7
Любичич
8
Хусейнбашич
37
Майна
29
Тильманн
42
19
Лемперле
7
23
Сикингер
23
Сикингер
7
27
18
18
27
24
Шнелльбахер
10
Аслани
10
Аслани
24
Шнелльбахер
3
Хайнц
24
24
3
Хайнц
Ут
9
Вальдшмидт
9
Вальдшмидт
Ут
42
13
Ут
13
Ут
42
37
Майна
33
Диц
33
Диц
37
Майна
19
Лемперле
21
Тиггес
21
Тиггес
19
Лемперле
Остались в запасе
Эльверсберг
Кельн
32
Daniel Pantschenko
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
20
Филипп Пентке
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
32
Daniel Pantschenko
ЦП
17
Frederik Schmahl
ЦП
22
J. Boyamba
ЦФ
26
Arne Sicker
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
47
Матиас Олесен
ЦП
23
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Эльверсберг - Кельн
3
2
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
13
Нарушения
13
13
Офсайды
0
1
Количество передач
397
487
Сейвы
6
1
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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