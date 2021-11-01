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Фортуна
Карлсруэ
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
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Последние матчи
Все
Фортуна
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг

Фортуна - Карлсруэ: обзор матча 10 августа 2024

Фортуна
10.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Карлсруэ
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фортуна - Карлсруэ
Матч завершен
90' +2
Замена
Робин Хойссер ️️️️➡️️ Буду Зивзивадзе
Замена
Jordy de Wijs ️️️️➡️️ Марсель Соботтка
90' +2
79'
Замена
David Herold ️️️️➡️️ Лассе Гюнтер
Желтая карточка
Феликс Клаус
76'
72'
Замена
Bambasé Conté ️️️️➡️️ Дзенис Бурнич
72'
Замена
Андрин Хунцикер ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
Желтая карточка
Андре Хоффманн
67'
Замена
Йона Немец ️️️️➡️️ Tim Rossmann
61'
39'
Желтая карточка
Николай Рапп
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
11
Феликс Клаус
ЦП
21
Tim Rossmann
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
23
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Уве Реслер
Карлсруэ
1
Max Weiss
ВР
29
Лассе Гюнтер
ЛЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
17
Николай Рапп
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
10
Марвин Ванитцек
(К) ЦП
6
Леон Йенсен
ЦП
7
Дзенис Бурнич
ЦП
28
Marcel Franke
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
46
Klaus Suso
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
45
Karim Affo
ЦФ
18
Йона Немец
ЦФ
Карлсруэ
20
David Herold
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
31
Bambasé Conté
ЦП
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
5
Робин Хойссер
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
3-5-2
33
Кастенмайер
15
3
Хоффманн
25
Циммерманн
31
Соботтка
11
Клаус
21
22
Танака
8
Йоуханнессон
19
23
Аппелькамп
4-3-3
1
2
Юнг
4
17
Рапп
29
Гюнтер
10
Ванитцек
6
Йенсен
7
Бурнич
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
28
31
Соботтка
30
30
31
Соботтка
21
18
Немец
18
Немец
21
29
Гюнтер
20
20
29
Гюнтер
7
Бурнич
31
31
7
Бурнич
11
Зивзивадзе
5
Хойссер
5
Хойссер
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
9
Хунцикер
9
Хунцикер
24
Шлюзенер
Остались в запасе
Фортуна
Карлсруэ
1
Robert Kwasigroch
ВР
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
46
Klaus Suso
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
45
Karim Affo
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
22
Christoph Kobald
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
46
Klaus Suso
ЦП
22
Danny Schmidt
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
45
Karim Affo
ЦФ
Остались в запасе
22
Christoph Kobald
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Фортуна - Карлсруэ
2
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
7
Офсайды
3
1
Количество передач
501
487
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн (Крюгцелль)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Германия. Вторая Бундеслига
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Будущие
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Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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