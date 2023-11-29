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Ян Регенсбург
Ульм 1846
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
В Германии умер 25-летний футболист
29 ноября 2023, 00:09
0
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
21 мая 2021, 11:38
24
В Германии умер 25-летний футболист
29 ноября 2023, 00:09
0
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
21 мая 2021, 11:38
24
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
7 апреля 2021, 21:26
0
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
4 февраля 2021, 01:30
0
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
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Последние матчи
Все
Ян Регенсбург
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Ян Регенсбург - Ульм 1846: обзор матча 09 августа 2024

Ян Регенсбург
09.08.2024, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Ульм 1846
34' D. Kother
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ян Регенсбург - Ульм 1846
Матч завершен
Желтая карточка
Кристиан Кюльветтер
88'
Замена
Nico Ochojski ️️️️➡️️ Benedikt Saller
87'
Замена
Mansour Ouro-Tagba ️️️️➡️️ Кай Прегер
87'
Замена
Robin Ziegele ️️️️➡️️ D. Kother
78'
Замена
Rasim Bulic ️️️️➡️️ Andreas Geipl
78'
69'
Замена
Семир Телалович ️️️️➡️️ Dennis Chessa
69'
Замена
Aaron Keller ️️️️➡️️ Ромарио Реш
Желтая карточка
D. Kother
67'
Замена
Noah Ganaus ️️️️➡️️ Кристиан Кюльветтер
66'
64'
Желтая карточка
Ромарио Реш
46'
Замена
Niklas Kolbe ️️️️➡️️ Tom Gaal
Желтая карточка
Oscar Schönfelder
36'
ГОЛ! 1:0! D. Kother
34'
15'
Желтая карточка
Bastian Allgeier
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
1
Феликс Гебхардт
ВР
16
Louis Breunig
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Andreas Geipl
(К) ЦП
6
Benedikt Saller
ЦФ
30
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
27
D. Kother
ЦФ
7
Oscar Schönfelder
ЦФ
10
Christian Viet
ЦФ
33
Кай Прегер
ЦФ
4
F. Ballas
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Ульм 1846
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
4
Tom Gaal
ЦЗ
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
23
Max Brandt
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
39
Christian Ortag
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
5
J. Reichert
(К) ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Ян Регенсбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
11
Nico Ochojski
ЦЗ
3
Bryan Hein
ЦЗ
5
Rasim Bulic
ЦП
9
Eric Hottmann
ЦФ
14
Robin Ziegele
ЦФ
40
Mansour Ouro-Tagba
ЦФ
20
Noah Ganaus
ЦФ
Ульм 1846
12
Marvin Seybold
ВР
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
38
Luka Hyrylainen
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
44
Niklas Castelle
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
29
Семир Телалович
ЦФ
16
Aaron Keller
ЦФ
1-2-5
1
Гебхардт
16
15
Эрнст
8
7
4
33
Прегер
10
27
3-2-1-5
7
32
4
30
23
43
Реш
39
26
33
5
11
6
11
11
6
8
5
5
8
27
14
14
27
33
Прегер
40
40
33
Прегер
30
Кюльветтер
20
20
30
Кюльветтер
4
27
27
4
11
29
Телалович
29
Телалович
11
43
Реш
16
16
43
Реш
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Ульм 1846
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
3
Bryan Hein
ЦЗ
9
Eric Hottmann
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
12
Marvin Seybold
ВР
38
Luka Hyrylainen
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
44
Niklas Castelle
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
3
Bryan Hein
ЦЗ
9
Eric Hottmann
ЦФ
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
38
Luka Hyrylainen
ЦП
10
Andreas Ludwig
ЦП
44
Niklas Castelle
ЦФ
19
Jonathan Meier
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Томас Верле
Статистика матча Ян Регенсбург - Ульм 1846
3
2
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
22
15
Офсайды
1
1
Количество передач
308
360
Сейвы
4
0
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Benen, Germany
Стадион:
Jahnstadion Regensburg, Regensburg
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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