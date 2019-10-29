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Ульм 1846
Кайзерслаутерн
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая, 23:05
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая, 10:49
0
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
16 августа, 23:59
0
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
16 августа, 23:44
0
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 20:30
0
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
29 октября 2019, 20:08
4
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
13 апреля 2019, 00:21
1
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
25 мая, 23:05
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
25 мая, 10:49
0
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
25 мая, 09:27
0
Определился первый финалист Кубка Германии
3 апреля, 00:07
0
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов
13 марта, 14:25
3
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Последние матчи
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Ульм 1846
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ульм 1846
3 : 1
27.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
1 : 3
22.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Падерборн
0 : 0
01.09.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 4
31.08.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
0 : 1
24.08.2024
Кайзерслаутерн

Ульм 1846 - Кайзерслаутерн: обзор матча 04 августа 2024

Ульм 1846
04.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Кайзерслаутерн
48' F. Higl
77' Б. Томяк (П)
83' A. Opoku
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ульм 1846 - Кайзерслаутерн
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Daniel Hanslik
Желтая карточка
Philipp Strompf
88'
87'
Замена
Тобиас Рашль ️️️️➡️️ Aaron Opoku
Замена
Семир Телалович ️️️️➡️️ F. Higl
86'
83'
ГОЛ! 1:2! Aaron Opoku
Замена
Jonathan Meier ️️️️➡️️ Dennis Chessa
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Борис Томяк
71'
Замена
Ян Гьямера ️️️️➡️️ Жан Циммер
70'
Замена
Jannik Mause ️️️️➡️️ Филип Калоц
63'
Желтая карточка
Филип Калоц
Замена
Maurice Krattenmacher ️️️️➡️️ Aaron Keller
61'
60'
Замена
Диксон Абиама ️️️️➡️️ Ричмонд Тачи
56'
Желтая карточка
Яннис Хойер
ГОЛ! 1:0! F. Higl
Пас отдал Bastian Allgeier
48'
Желтая карточка
Dennis Chessa
45'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
4
Tom Gaal
ЦЗ
7
Bastian Allgeier
ЦЗ
32
Philipp Strompf
ЦЗ
23
Max Brandt
ЦП
43
Ромарио Реш
АП
5
J. Reichert
(К) ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
33
F. Higl
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
16
Aaron Keller
ЦФ
11
Dennis Chessa
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
2
Борис Томяк
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
24
Яннис Хойер
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
17
Aaron Opoku
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
7
Марлон Риттер
(К) ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Ульм 1846
12
Marvin Seybold
ВР
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
30
Maurice Krattenmacher
ЦП
20
Laurin Ulrich
ЦП
19
Jonathan Meier
ЦФ
29
Семир Телалович
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Кайзерслаутерн
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
32
Ян Гьямера
ПЗ
23
Афиз Арему
ОП
20
Тобиас Рашль
АП
10
Филипп Клемент
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
40
Диксон Абиама
ЦФ
18
Jannik Mause
ЦФ
3-1-1-5
4
7
32
23
43
Реш
33
11
16
39
26
3-2-1-4
1
Краль
8
Циммер
24
Хойер
33
Эльведи
2
Томяк
13
Векессер
26
Калоц
7
Риттер
29
Тачи
19
17
16
30
30
16
11
19
19
11
33
29
Телалович
29
Телалович
33
8
Циммер
32
Гьямера
32
Гьямера
8
Циммер
17
20
Рашль
20
Рашль
17
29
Тачи
40
Абиама
40
Абиама
29
Тачи
26
Калоц
18
18
26
Калоц
Остались в запасе
Ульм 1846
Кайзерслаутерн
12
Marvin Seybold
ВР
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
20
Laurin Ulrich
ЦП
6
T. Geyer
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
23
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
12
Marvin Seybold
ВР
27
Niklas Kolbe
ЦЗ
20
Laurin Ulrich
ЦП
6
T. Geyer
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
Остались в запасе
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
23
Афиз Арему
ОП
10
Филипп Клемент
АП
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Ульм 1846 - Кайзерслаутерн
2
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
12
16
Офсайды
3
2
Количество передач
356
357
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер (Ганновер)
Стадион:
Донауштадион
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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