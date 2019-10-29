Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
Кубок Германии. «Бавария» обыграла «Ульм» (4:0), у 34-летнего Мюллера 2+1
Обзор матча «Ульм 1846» – «Бавария» голы и лучшие моменты (Видео)
«Ульм 1846» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
Sport24: Гогуа пропустит матч с «Уфой» из-за остаточной травмы задней поверхности бедра
Жеребьевка Кубка Африки-2019. Камерун и Гана попали в одну группу, Египет сыграет с ДР Конго, Угандой и Зимбабве
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
Определился первый финалист Кубка Германии
В Кубке Германии сформировался уникальный состав полуфиналистов