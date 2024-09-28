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Дармштадт
Фортуна
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
18 мая, 18:34
0
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
18 мая, 17:30
0
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
18 мая, 10:57
0
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
18 мая, 09:47
0
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
29 апреля, 13:13
0
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
1 августа, 16:40
1
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
28 мая, 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
3 апреля, 23:35
0
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
3 апреля, 10:33
0
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
3 апреля, 09:34
0
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Последние матчи
Все
Дармштадт
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
1 : 2
28.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
1 : 1
14.09.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Эльверсберг
4 : 0
31.08.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
27.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ульм 1846
1 : 2
25.08.2024
Фортуна

Дармштадт - Фортуна: обзор матча 04 августа 2024

Дармштадт
04.08.2024, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Фортуна
55' А. Вукотич (АГ)
86' T. Rossmann
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дармштадт - Фортуна
Матч завершен
89'
Замена
Klaus Suso ️️️️➡️️ Emmanuel Iyoha
Замена
Тобиас Кемпе ️️️️➡️️ Оскар Вильхельмссон
87'
86'
ГОЛ! 0:2! Tim Rossmann
Пас отдал Маттиас Циммерманн
85'
Замена
Tim Rossmann ️️️️➡️️ Феликс Клаус
85'
Замена
Jordy de Wijs ️️️️➡️️ Синта Аппелькамп
81'
Желтая карточка
Исак-Бергманн Йоуханнессон
80'
Желтая карточка
Андре Хоффманн
Желтая карточка
Александар Вукотич
78'
Замена
Fynn Lakenmacher ️️️️➡️️ Клаус Гясула
75'
Замена
Мервиль Папела ️️️️➡️️ Маттиас Бадер
75'
Замена
Фрейзер Хорнби ️️️️➡️️ Luca Marseiler
63'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Александар Вукотич
Желтая карточка
Фабиан Нюрнбергер
54'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
2
Серхио Лопес
ЦЗ
38
Клеменс Ридель
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
23
Клаус Гясула
(К) ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
28
Paul Will
ЦФ
29
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
8
Luca Marseiler
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
3
Андре Хоффманн
(К) ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
11
Феликс Клаус
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
19
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
23
Синта Аппелькамп
ПВ
Главный тренер
Уве Реслер
Дармштадт
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
9
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Фортуна
1
Robert Kwasigroch
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
19
Takashi Uchino
ЦЗ
46
Klaus Suso
ЦП
21
Tim Rossmann
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
18
Йона Немец
ЦФ
4-3-3
1
Шухен
2
Лопес
26
Бадер
20
Вукотич
38
Ридель
23
Гясула
17
15
Нюрнбергер
8
29
Вильхельмссон
28
3-5-1
33
Кастенмайер
3
Хоффманн
25
Циммерманн
15
11
Клаус
19
8
Йоуханнессон
22
Танака
31
Соботтка
23
Аппелькамп
26
Бадер
21
Папела
21
Папела
26
Бадер
29
Вильхельмссон
11
Кемпе
11
Кемпе
29
Вильхельмссон
23
Гясула
19
19
23
Гясула
8
9
Хорнби
9
Хорнби
8
23
Аппелькамп
30
30
23
Аппелькамп
19
46
46
19
11
Клаус
21
21
11
Клаус
Остались в запасе
Дармштадт
Фортуна
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
1
Robert Kwasigroch
ВР
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
19
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
18
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
22
Карол Немчински
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Матей Маглица
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
Остались в запасе
1
Robert Kwasigroch
ВР
5
Joshua Quarshie
ЦЗ
19
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
18
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Дармштадт - Фортуна
2
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
7
Офсайды
4
0
Количество передач
414
530
Сейвы
3
6
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Kampka, Germany
Стадион:
Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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