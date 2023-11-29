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Ганновер-96
Ян Регенсбург
В Германии умер 25-летний футболист
29 ноября 2023, 00:09
0
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
9 марта 2023, 21:28
0
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
8 марта 2023, 14:35
0
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
7 марта 2023, 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
7 марта 2023, 12:26
2
В Германии раскрыли причину конфликта россиянина Ондуа с «Ганновером»
6 марта 2023, 23:13
0
В Германии умер 25-летний футболист
29 ноября 2023, 00:09
0
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
21 мая 2021, 11:38
24
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
7 апреля 2021, 21:26
0
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
4 февраля 2021, 01:30
0
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Последние матчи
Все
Ганновер-96
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ян Регенсбург
0 : 3
22.09.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ян Регенсбург
0 : 4
30.08.2024
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург

Ганновер-96 - Ян Регенсбург: обзор матча 03 августа 2024

Ганновер-96
03.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Ян Регенсбург
11' N. Tresoldi
23' Я. Дем
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ганновер-96 - Ян Регенсбург
Матч завершен
87'
Замена
Robin Ziegele ️️️️➡️️ Себастьян Эрнст
Желтая карточка
Макс Кристиансен
85'
Замена
Ezeh Brooklyn ️️️️➡️️ Сеи Муроя
84'
Замена
Джессик Нганкам ️️️️➡️️ Nicolo Tresoldi
72'
Замена
Макс Кристиансен ️️️️➡️️ Фабиан Кунце
72'
68'
Замена
Eric Hottmann ️️️️➡️️ Noah Ganaus
68'
Замена
Mansour Ouro-Tagba ️️️️➡️️ D. Kother
Замена
Андреас Фогльзаммер ️️️️➡️️ Хавард Нильсен
62'
57'
Замена
Rasim Bulic ️️️️➡️️ Andreas Geipl
ГОЛ! 2:0! Янник Дем
Пас отдал Nicolo Tresoldi
23'
ГОЛ! 1:0! Nicolo Tresoldi
Пас отдал Хавард Нильсен
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
1
Рон-Роберт Цилер
(К) ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Джош Найт
ЦЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
20
Янник Дем
ПЗ
21
Сеи Муроя
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Enzo Leopold
ЦП
9
Nicolo Tresoldi
ЦФ
16
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Ян Регенсбург
1
Феликс Гебхардт
ВР
16
Louis Breunig
ЦЗ
3
Bryan Hein
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
8
Andreas Geipl
(К) ЦП
27
D. Kother
ЦФ
4
F. Ballas
ЦФ
6
Benedikt Saller
ЦФ
20
Noah Ganaus
ЦФ
10
Christian Viet
ЦФ
33
Кай Прегер
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
10
Eric Uhlmann
ЦП
25
Lars Gindorf
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
7
Джессик Нганкам
ЦФ
37
Ezeh Brooklyn
ЦФ
2
Husseyn Chakroun
ЦФ
32
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Ян Регенсбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
5
Rasim Bulic
ЦП
25
Jonas Bauer
ЦФ
14
Robin Ziegele
ЦФ
9
Eric Hottmann
ЦФ
39
Dejan Galjen
ЦФ
40
Mansour Ouro-Tagba
ЦФ
31
Max Meyer
ЦФ
3-3-2-2
1
Цилер
20
Дем
2
Найт
5
Нойман
23
Хальстенберг
6
Кунце
21
Муроя
10
8
16
Нильсен
9
2-2-5
1
Гебхардт
16
3
15
Эрнст
8
4
33
Прегер
10
20
6
6
Кунце
13
Кристиансен
13
Кристиансен
6
Кунце
9
7
Нганкам
7
Нганкам
9
21
Муроя
37
37
21
Муроя
16
Нильсен
32
Фогльзаммер
32
Фогльзаммер
16
Нильсен
8
5
5
8
15
Эрнст
14
14
15
Эрнст
20
9
9
20
27
40
40
27
Остались в запасе
Ганновер-96
Ян Регенсбург
30
Лео Вайнкауф
ВР
10
Eric Uhlmann
ЦП
25
Lars Gindorf
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
2
Husseyn Chakroun
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
25
Jonas Bauer
ЦФ
39
Dejan Galjen
ЦФ
31
Max Meyer
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
10
Eric Uhlmann
ЦП
25
Lars Gindorf
ЦП
11
Хюн-Жу Ли
АП
2
Husseyn Chakroun
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
25
Jonas Bauer
ЦФ
39
Dejan Galjen
ЦФ
31
Max Meyer
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Джо Энохс
Статистика матча Ганновер-96 - Ян Регенсбург
1
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
17
Офсайды
0
2
Количество передач
404
343
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Michael Bacher, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
Германия. Вторая Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
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