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Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба