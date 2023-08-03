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Карлсруэ
Нюрнберг
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
1 ноября 2021, 08:19
0
Кубок Германии. «Байер» дома вылетел от клуба второй Бундеслиги «Карлсруэ», Лунев был в запасе
27 октября 2021, 21:39
1
Дзюбу перед матчем с «Карлсруэ» пригласили на шашлык
11 июля 2021, 17:13
19
Кержаков, Чистяков, Мостовой – в старте «Зенита» на игру с «Карлсруэ». Дзюба – в запасе
11 июля 2021, 16:43
0
«Зенит» сыграет с «Вердером», «Шальке» и «Карлсруэ» на сборе в Австрии
28 июня 2021, 08:22
1
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
11 июня, 13:29
0
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
3 августа 2023, 23:39
0
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
7 апреля 2023, 00:21
2
Агент Дуа прокомментировал новость об интересе ЦСКА к форварду «Нюрнберга»
13 февраля 2023, 19:59
1
ЦСКА сделал предложение «Нюрнбергу» по аренде лучшего бомбардира клуба
13 февраля 2023, 15:55
4
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Последние матчи
Все
Карлсруэ
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Магдебург
2 : 2
22.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Карлсруэ
2 : 0
13.09.2024
Шальке-04
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
01.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
3 : 2
23.08.2024
Эльверсберг
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ульм 1846
1 : 2
14.09.2024
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
0 : 4
31.08.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
1 : 1
25.08.2024
Нюрнберг

Карлсруэ - Нюрнберг: обзор матча 03 августа 2024

Карлсруэ
03.08.2024, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Матч завершен
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Нюрнберг
45+2' Б. Зивзивадзе
73' Б. Зивзивадзе
79' Б. Зивзивадзе
20' K. Okunuki
31' Ф. Пик
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Карлсруэ - Нюрнберг
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Янни Серра
83'
Замена
Янни Серра ️️️️➡️️ Лукас Шлаймер
ГОЛ! 3:2! Буду Зивзивадзе
Пас отдал Андрин Хунцикер
79'
78'
Желтая карточка
Флориан Флик
Замена
Робин Хойссер ️️️️➡️️ Леон Йенсен
77'
Замена
Андрин Хунцикер ️️️️➡️️ Фабиан Шлюзенер
77'
75'
Замена
Ондржей Карафиат ️️️️➡️️ Робин Кнохе
74'
Замена
Dustin Forkel ️️️️➡️️ Йенс Кастроп
74'
Замена
Энрико Валентини ️️️️➡️️ Jannik Hofmann
ГОЛ! 2:2! Буду Зивзивадзе
73'
66'
Желтая карточка
Йенс Кастроп
Замена
David Herold ️️️️➡️️ Лассе Гюнтер
65'
57'
Замена
Стефанос Цимас ️️️️➡️️ Kanji Okunuki
Желтая карточка
Дзенис Бурнич
52'
ГОЛ! 1:2! Буду Зивзивадзе
Пас отдал Себастьян Юнг
45' +2
31'
ГОЛ! 0:2! Флориан Пик
20'
ГОЛ! 0:1! Kanji Okunuki
Желтая карточка
Леон Йенсен
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
1
Max Weiss
ВР
29
Лассе Гюнтер
ЛЗ
17
Николай Рапп
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
6
Леон Йенсен
ЦП
7
Дзенис Бурнич
ЦП
10
Марвин Ванитцек
(К) ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Нюрнберг
3
Данило Соарес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
(К) ЦЗ
43
Jannik Hofmann
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
11
Kanji Okunuki
ЦП
4
Finn Jeltsch
ЦП
20
Caspar Jander
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
7
Флориан Пик
ЛВ
36
Лукас Шлаймер
ЦФ
1
Jan Reichert
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Карлсруэ
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
5
Робин Хойссер
ЦП
31
Bambasé Conté
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
33
Nick Seidel
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
35
Simon Joachims
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
23
Янни Серра
ЦФ
34
Dustin Forkel
ЦФ
4-3-3
1
29
Гюнтер
17
Рапп
4
2
Юнг
6
Йенсен
7
Бурнич
10
Ванитцек
28
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
3-1-4-1-2
31
Кнохе
43
3
Соарес
6
Флик
4
20
17
Кастроп
11
7
Пик
1
36
Шлаймер
29
Гюнтер
20
20
29
Гюнтер
6
Йенсен
5
Хойссер
5
Хойссер
6
Йенсен
24
Шлюзенер
9
Хунцикер
9
Хунцикер
24
Шлюзенер
31
Кнохе
44
Карафиат
44
Карафиат
31
Кнохе
43
22
Валентини
22
Валентини
43
11
9
Цимас
9
Цимас
11
36
Шлаймер
23
Серра
23
Серра
36
Шлаймер
17
Кастроп
34
34
17
Кастроп
Остались в запасе
Карлсруэ
Нюрнберг
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
31
Bambasé Conté
ЦП
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Nick Seidel
ЦЗ
35
Simon Joachims
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
36
Rafael Pedrosa
ЦЗ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
27
Ali Eren Ersungur
ЦП
31
Bambasé Conté
ЦП
35
Robert Geller
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
33
Nick Seidel
ЦЗ
35
Simon Joachims
ЦП
19
Михал Шевчик
АП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Карлсруэ - Нюрнберг
2
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
12
Офсайды
0
2
Количество передач
410
370
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robin Braun, Germany
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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