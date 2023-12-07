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Кельн
Гамбург
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Определился второй клуб, который вылетел из Бундеслиги
18 мая, 19:46
0
Бундеслига. «Бавария» обыграла «Кельн»
13 апреля, 18:27
0
«Бавария» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
13 апреля, 12:02
0
«Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля
13 апреля, 10:11
0
«Кельн» – «Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2024
15 марта, 13:26
0
Сенсационная замена в Германии: клуб выпустил крутого блогера. И он забил!
7 декабря 2023, 17:33
0
Только один победитель ЛЧ выступает сейчас не в высшем дивизионе
22 сентября 2023, 21:35
0
Хаджикадунич ушел из «Ростова» в немецкий клуб
6 июля 2023, 22:11
2
Сазонов может перейти из «Динамо» в «Гамбург»
19 июня 2023, 13:37
2
«Штутгарт» сохранил прописку в Бундеслиге, забив «Гамбургу» 6 голов в 2 матчах
5 июня 2023, 23:51
0
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Последние матчи
Все
Кельн
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Кельн
4 : 4
29.09.2024
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
21.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Кельн
1 : 2
14.09.2024
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
1 : 3
01.09.2024
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Кельн
5 : 0
24.08.2024
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Гамбург
2 : 2
28.09.2024
Падерборн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Гамбург
5 : 0
15.09.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 1
31.08.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург

Кельн - Гамбург: обзор матча 02 августа 2024

Кельн
02.08.2024, пятница, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Гамбург
78' Л. Майна
6' Р. Кенигсдорффер
35' Р. Кенигсдорффер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кельн - Гамбург
Матч завершен
90' +1
Замена
Уильям Микельбренси ️️️️➡️️ Бейкери Джатта
90' +1
Замена
Дави Зелке ️️️️➡️️ Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
Замена
Марвин Обуз ️️️️➡️️ Денис Хусейнбашич
87'
86'
Желтая карточка
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
83'
Замена
Мориц Хейер ️️️️➡️️ Людовит Рейс
ГОЛ! 1:2! Линтон Майна
Пас отдал Деян Любичич
78'
Замена
Флориан Диц ️️️️➡️️ Тим Лемперле
76'
65'
Замена
Левин Озтюнали ️️️️➡️️ Адам Карабец
Замена
Саркис Адамян ️️️️➡️️ Damion Downs
57'
Замена
Линтон Майна ️️️️➡️️ Лука Вальдшмидт
57'
45' +2
Желтая карточка
Миро Мухайм
Желтая карточка
Тим Лемперле
39'
35'
ГОЛ! 0:2! Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
6'
ГОЛ! 0:1! Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
17
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
(К) ЦЗ
24
Julian Pauli
ЦЗ
7
Деян Любичич
ОП
6
Эрик Мартель
ОП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
42
Damion Downs
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
4
Себастьян Шонлау
(К) ЦЗ
5
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
8
Даниэль Эльфадли
ОП
17
Адам Карабец
ЦП
23
Йонас Мефферт
ЦП
14
Людовит Рейс
ЦП
7
Жан-Люк Домпе
ЛВ
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
36
Meiko Wäschenbach
ЦП
47
Матиас Олесен
ЦП
16
Марвин Обуз
ЛВ
37
Линтон Майна
ПВ
23
Саркис Адамян
ЦФ
33
Флориан Диц
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
33
Ноа Каттербах
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
3
Мориц Хейер
ПЗ
2
Уильям Микельбренси
ПЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
45
Fabio Balde
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
27
Дави Зелке
ЦФ
3-2-1-1-3
40
Урбиг
17
Пакярада
24
4
Хюберс
7
Любичич
6
Мартель
8
Хусейнбашич
29
Тильманн
9
Вальдшмидт
19
Лемперле
42
3-1-3-2-1
1
Фернандес
4
Шонлау
5
Хаджикадунич
28
Мухайм
8
Эльфадли
17
Карабец
23
Мефферт
14
Рейс
11
Кенигсдорффер
7
Домпе
18
Джатта
8
Хусейнбашич
16
Обуз
16
Обуз
8
Хусейнбашич
9
Вальдшмидт
37
Майна
37
Майна
9
Вальдшмидт
42
23
Адамян
23
Адамян
42
19
Лемперле
33
Диц
33
Диц
19
Лемперле
14
Рейс
3
Хейер
3
Хейер
14
Рейс
18
Джатта
2
Микельбренси
2
Микельбренси
18
Джатта
17
Карабец
21
Озтюнали
21
Озтюнали
17
Карабец
11
Кенигсдорффер
27
Зелке
27
Зелке
11
Кенигсдорффер
Остались в запасе
Кельн
Гамбург
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
36
Meiko Wäschenbach
ЦП
47
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
12
Том Миккель
ВР
33
Ноа Каттербах
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
45
Fabio Balde
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Расмус Карстенсен
ЦЗ
36
Meiko Wäschenbach
ЦП
47
Матиас Олесен
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
33
Ноа Каттербах
ЛЗ
27
Гильерме Рамуш
ЦЗ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
45
Fabio Balde
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Кельн - Гамбург
1
3
Всего ударов по воротам
27
10
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
7
Офсайды
1
4
Количество передач
539
384
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
9
3
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Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
50000
Германия. Вторая Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
- : -
04.10.2024
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Падерборн
- : -
04.10.2024
Ян Регенсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кельн
- : -
05.10.2024
Ульм 1846
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
- : -
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
- : -
05.10.2024
Пройссен
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