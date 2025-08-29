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Спортинг
Морейренcе
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
5 апреля 2019, 14:16
6
Веселье в Португалии: три удаления и камбэк с 0:3
1 апреля 2018, 11:39
4
«Брагу» пополнит голкипер сборной Грузии
2 июля 2017, 11:17
1
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Последние матчи
Все
Спортинг
Морейренcе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
3 : 1
14.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
3 : 1
25.08.2024
Морейренcе

Спортинг - Морейренcе: обзор матча 19 апреля 2025

Спортинг
19.04.2025, суббота, 00:00
Португалия. Примейра, 30 тур
- : -
Не начался
Морейренcе
Матч
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Комментарии
Статистика матча Спортинг - Морейренcе
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Португалия. Примейра
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Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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