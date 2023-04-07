Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
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«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
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Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау
«Шахтер» подписал 18-летнего бразильца из «Эшторила»
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024