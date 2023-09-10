Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Бенфика
Жил Висенте
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»
10 июля, 12:03
8
ЦСКА интересовался нападающим сборной Анголы
21 февраля, 14:28
0
В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА
4 января, 12:42
0
Агент защитника «Жил Висенте» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
3 января, 10:23
1
«Пари НН» подписал форварда из Уругвая
10 сентября 2023, 11:28
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Бенфика
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
0 : 0
01.09.2024
Брага
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте

Бенфика - Жил Висенте: обзор матча 28 сентября 2024

Бенфика
28.09.2024, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 7 тур
5 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Жил Висенте
17' Н. Отаменди
25' К. Актюркоглу
78' З. Амдуни
90' Флорентину
90+4' Б. Роллхайзер
8' Ф. Коррея
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бенфика - Жил Висенте
Матч завершен
ГОЛ! 5:1! Бенхамин Роллхайзер
90' +4
Замена
Джанлука Престианни ️️️️➡️️ Альваро Фернандес
90' +3
90' +2
Замена
Kazu ️️️️➡️️ Сандру Круз
ГОЛ! 4:1! Флорентину
Пас отдал Николас Отаменди
90'
ГОЛ! 3:1! Зеки Амдуни
Пас отдал Бенхамин Роллхайзер
78'
Замена
Ян-Никлас Бесте ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
76'
70'
Замена
Tidjany Touré ️️️️➡️️ Хорди Мбула
Замена
Бенхамин Роллхайзер ️️️️➡️️ Оркун Кекчю
68'
Замена
Артур Кабрал ️️️️➡️️ Вангелис Павлидис
68'
Замена
Зеки Амдуни ️️️️➡️️ Керем Актюркоглу
67'
34'
Желтая карточка
Сандру Круз
Желтая карточка
Оркун Кекчю
33'
ГОЛ! 2:1! Керем Актюркоглу
25'
ГОЛ! 1:1! Николас Отаменди
Пас отдал Анхель Ди Мария
17'
8'
ГОЛ! 0:1! Фелиш Коррея
Пас отдал Каня Фуджимото
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
61
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К) ЦЗ
6
Jesús Castillo
ЦП
10
Каня Фуджимото
АП
19
Санти Гарсия
АП
77
Хорди Мбула
ПВ
20
Caue
ЦФ
71
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
6
Александер Бах
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
7
Зеки Амдуни
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
45
Jonathan Mutombo Mawesi
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
16
Gui Beleza
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
11
Диего Кольядо
ЛВ
88
Kazu
ЦФ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
3
Фернандес
30
Отаменди
44
Араужо
4
Силва
8
Эушнес
61
Флорентину
10
Кекчю
17
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
4-1-3-2
42
Эндрю
39
Буату
2
Зе Карлуш
26
Фернандеш
57
Круз
6
77
Мбула
19
Гарсия
10
Фуджимото
71
Коррея
20
11
Ди Мария
37
Бесте
37
Бесте
11
Ди Мария
3
Фернандес
25
Престианни
25
Престианни
3
Фернандес
10
Кекчю
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
10
Кекчю
14
Павлидис
9
Кабрал
9
Кабрал
14
Павлидис
17
Актюркоглу
7
Амдуни
7
Амдуни
17
Актюркоглу
57
Круз
88
88
57
Круз
77
Мбула
7
7
77
Мбула
Остались в запасе
Бенфика
Жил Висенте
24
Самуэль Соареш
ВР
6
Александер Бах
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
99
Брайан Араухо
ВР
45
Jonathan Mutombo Mawesi
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
16
Gui Beleza
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
11
Диего Кольядо
ЛВ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
6
Александер Бах
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
45
Jonathan Mutombo Mawesi
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
16
Gui Beleza
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
11
Диего Кольядо
ЛВ
9
Jorge Aguirre
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Бенфика - Жил Висенте
1
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
10
6
Офсайды
2
0
Количество передач
480
497
Сейвы
1
1
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.88
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Ногейра
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
58965
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+