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Порту
Арука
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
Агент Кристо отреагировал на новость об интересе «Локомотива»
24 апреля, 16:24
0
«Локомотив» нацелился на экс-нападающего «Реала»
24 апреля, 15:23
0
Нападающий сборной Белоруссии перешел в португальский клуб
29 января, 23:35
1
Мухика не перейдет в «Спартак»: заявление агента
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Порту
Арука
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
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Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
1 : 0
01.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 0
25.08.2024
Насьональ

Порту - Арука: обзор матча 29 сентября 2024

Порту
29.09.2024, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
4 : 0
Матч завершен
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Арука
47' С. Омородион
51' Н. Гонсалес
57' Галено
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Порту - Арука
Матч завершен
Желтая карточка
Rodrigo Mora
90'
83'
Замена
Alex Pinto ️️️️➡️️ Тиагу Эшгайю
83'
Замена
Владислав Морозов ️️️️➡️️ Давид Симао
Замена
Андре Франку ️️️️➡️️ Нико Гонсалес
75'
75'
Замена
Джейсон ️️️️➡️️ Иво Родригес
Замена
Стефен Эустакиу ️️️️➡️️ Галено
68'
Замена
Фабиу Виейра ️️️️➡️️ Алан Варела
68'
62'
Замена
Педру Сантуш ️️️️➡️️ Морлайе Силла
62'
Замена
Chico Lamba ️️️️➡️️ Альфонсо Трецца
ГОЛ! 3:0! Галено
Пас отдал Алан Варела
57'
ГОЛ! 2:0! Нико Гонсалес
51'
ГОЛ! 1:0! Саму Омородион
47'
43'
Вторая желтая
Гювен Ялчин
Желтая карточка
Алан Варела
35'
32'
Желтая карточка
Морлайе Силла
32'
Желтая карточка
Гювен Ялчин
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
24
Нехуэн Перес
ЦЗ
97
Зе Педру
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
16
Нико Гонсалес
ЦП
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Арука
58
Нико Мантль
ВР
27
Амаду Данте
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
13
Борис Попович
ЦЗ
28
Тиагу Эшгайю
ПЗ
21
Таичи Фукуи
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
5
Давид Симао
(К) ЦП
2
Морлайе Силла
АП
19
Альфонсо Трецца
ПВ
7
Иво Родригес
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
86
Rodrigo Mora
ЦП
20
Андре Франку
АП
10
Фабиу Виейра
ПП
17
Иван Хайме
ЛВ
27
Deniz Gül
ЦФ
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
78
Alex Pinto
ЦЗ
73
Chico Lamba
ЦЗ
89
Педру Сантуш
ЦП
10
Джейсон
ПВ
9
Владислав Морозов
ЦФ
22
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Кошта
74
Моура
24
Перес
97
Зе Педру
23
Мариу
22
Варела
15
16
Гонсалес
11
Пепе
13
Галено
9
Омородион
4-3-2-1
58
Мантль
28
Эшгайю
3
Фонтан
13
Попович
27
Данте
21
Фукуи
50
Ялчин
5
Симао
19
Трецца
2
Силла
7
Родригес
13
Галено
6
Эустакиу
6
Эустакиу
13
Галено
16
Гонсалес
20
Франку
20
Франку
16
Гонсалес
22
Варела
10
Виейра
10
Виейра
22
Варела
28
Эшгайю
78
78
28
Эшгайю
19
Трецца
73
73
19
Трецца
2
Силла
89
Сантуш
89
Сантуш
2
Силла
7
Родригес
10
Джейсон
10
Джейсон
7
Родригес
5
Симао
9
Морозов
9
Морозов
5
Симао
Остались в запасе
Порту
Арука
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
86
Rodrigo Mora
ЦП
17
Иван Хайме
ЛВ
27
Deniz Gül
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
22
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
86
Rodrigo Mora
ЦП
17
Иван Хайме
ЛВ
27
Deniz Gül
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
22
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Miguel Puche
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Порту - Арука
2
1
2
Всего ударов по воротам
26
4
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
17
7
Офсайды
1
3
Количество передач
550
420
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
84
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.17
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Драгау
Португалия. Примейра
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Текущие
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Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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