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Боавишта
Бенфика
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
22 июня 2023, 15:42
0
«Боавишта» заинтересована в защитнике «Краснодара»
24 декабря 2022, 17:16
0
Экс-полузащитник «Зенита» Гарсия закончил карьеру в 35 лет
23 июня 2022, 07:34
1
«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Боавишты» Элисом
29 мая 2021, 12:58
12
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
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Боавишта
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Португалия. Примейра, 7 тур
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1 : 0
29.09.2024
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Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
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14.09.2024
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Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика

Боавишта - Бенфика: обзор матча 23 сентября 2024

Боавишта
23.09.2024, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
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Бенфика
11' В. Павлидис
31' О. Кекчю
90+1' А. Кабрал
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Боавишта - Бенфика
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 0:3! Артур Кабрал
Пас отдал Антониу Силва
88'
Замена
Исса Каборе ️️️️➡️️ Томаш Араужо
88'
Замена
Артур Кабрал ️️️️➡️️ Вангелис Павлидис
Замена
Tomás Silva ️️️️➡️️ Илия Вукотич
81'
78'
Замена
Джанлука Престианни ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
78'
Замена
Леандро Баррейро ️️️️➡️️ Фредрик Эушнес
Замена
Marco Ribeiro ️️️️➡️️ Ибрахима
76'
71'
Замена
Зеки Амдуни ️️️️➡️️ Керем Актюркоглу
Желтая карточка
Ибрахима
70'
31'
ГОЛ! 0:2! Оркун Кекчю
Пас отдал Керем Актюркоглу
11'
ГОЛ! 0:1! Вангелис Павлидис
Пас отдал Керем Актюркоглу
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
76
Tome Sousa
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
15
Pedro Gomes
ЦЗ
18
Илия Вукотич
ОП
2
Ибрахима
ОП
16
Жоэль Силва
ЦП
24
Себастьян Перес
(К) ЦП
71
João Barros
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
8
Фредрик Эушнес
ОП
61
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Керем Актюркоглу
ЛВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Боавишта
1
Сезар
ВР
75
Tomás Silva
ЦЗ
73
Alexandre Marques
ЦЗ
85
Leo Ferreira
ЦЗ
25
Julio Dabo
ЦЗ
35
Gonçalo Almeida
ЦЗ
88
Marco Ribeiro
ЦП
23
Machado
ЦП
17
Manuel Namora
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
28
Исса Каборе
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
25
Джанлука Престианни
ПВ
7
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-2-3
76
20
Феррейра
15
70
Оньемаечи
18
Вукотич
2
Ибрахима
16
Силва
24
Перес
7
Агра
9
Боженик
71
4-2-1-2-1
1
Трубин
30
Отаменди
4
Силва
44
Араужо
3
Фернандес
8
Эушнес
61
Флорентину
10
Кекчю
11
Ди Мария
17
Актюркоглу
14
Павлидис
18
Вукотич
75
75
18
Вукотич
2
Ибрахима
88
88
2
Ибрахима
44
Араужо
28
Каборе
28
Каборе
44
Араужо
8
Эушнес
18
Баррейро
18
Баррейро
8
Эушнес
11
Ди Мария
25
Престианни
25
Престианни
11
Ди Мария
17
Актюркоглу
7
Амдуни
7
Амдуни
17
Актюркоглу
14
Павлидис
9
Кабрал
9
Кабрал
14
Павлидис
Остались в запасе
Боавишта
Бенфика
1
Сезар
ВР
73
Alexandre Marques
ЦЗ
85
Leo Ferreira
ЦЗ
25
Julio Dabo
ЦЗ
35
Gonçalo Almeida
ЦЗ
23
Machado
ЦП
17
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
24
Самуэль Соареш
ВР
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
1
Сезар
ВР
73
Alexandre Marques
ЦЗ
85
Leo Ferreira
ЦЗ
25
Julio Dabo
ЦЗ
35
Gonçalo Almeida
ЦЗ
23
Machado
ЦП
17
Manuel Namora
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Боавишта - Бенфика
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
33
67
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
5
Количество передач
289
594
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.84
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joao Pedro Pinheiro, Portugal
Стадион:
Estadio do Bessa XXI, Porto
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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