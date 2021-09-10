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Витория Гимараеш
Порту
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
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25 сентября, 23:56
1
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25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша
10 сентября, 18:54
21
Финансовые подробности трансфера Мангаша в «Спартак»
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8
Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео
5 сентября, 20:31
45
Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»
5 сентября, 20:00
11
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
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Витория Гимараеш
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
01.09.2024
Фамаликан
Лига конференций, 4 раунд
Зриньски
0 : 4
29.08.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
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Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту

Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 21 сентября 2024

Витория Гимараеш
21.09.2024, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
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Порту
47' С. Омородион
59' С. Омородион
88' Пепе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Витория Гимараеш - Порту
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Нехуэн Перес
90'
Замена
Иван Хайме ️️️️➡️️ Нико Гонсалес
89'
Замена
Андре Франку ️️️️➡️️ Алан Варела
88'
ГОЛ! 0:3! Пепе
Замена
Manuel Silva ️️️️➡️️ Тиагу Силва
77'
75'
Замена
Дэнни Намасо ️️️️➡️️ Саму Омородион
71'
Замена
Марко Груйич ️️️️➡️️ Стефен Эустакиу
Замена
Gustavo Silva ️️️️➡️️ Нуну Сантуш
69'
Замена
Саму ️️️️➡️️ Жоау Мендеш
68'
Замена
Чучу ️️️️➡️️ Нельсон Оливейра
68'
64'
Желтая карточка
Стефен Эустакиу
59'
ГОЛ! 0:2! Саму Омородион
Пас отдал Франсишку Моура
47'
ГОЛ! 0:1! Саму Омородион
Пас отдал Жоау Мариу
Желтая карточка
Бруну Гаспар
46'
Желтая карточка
Тиагу Силва
37'
Желтая карточка
Бруну Варела
37'
Желтая карточка
Жоау Мендеш
27'
25'
Желтая карточка
Саму Омородион
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К) ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
4
Томаш Рибейру
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
8
Томаш Хандель
ОП
10
Тиагу Силва
ЦП
17
Жоау Мендеш
ЦП
77
Нуну Сантуш
АП
11
Kaio César
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
97
Зе Педру
ЦЗ
24
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
6
Стефен Эустакиу
ОП
16
Нико Гонсалес
ЦП
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
20
Саму
ЦП
6
Manuel Silva
ЦП
28
Зе Карлуш
ЦП
18
Arcanjo
ЦФ
71
Gustavo Silva
ЦФ
9
Чучу
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
20
Андре Франку
АП
17
Иван Хайме
ЛВ
70
Гонсалу Борхес
ПВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
4-1-2-1-2
14
Варела
13
Мендеш
24
Боревкович
76
Гаспар
4
Рибейру
8
Хандель
10
Силва
17
Мендеш
77
Сантуш
7
Оливейра
11
4-2-1-2-1
99
Кошта
23
Мариу
97
Зе Педру
24
Перес
74
Моура
22
Варела
6
Эустакиу
16
Гонсалес
11
Пепе
13
Галено
9
Омородион
17
Мендеш
20
Саму
20
Саму
17
Мендеш
10
Силва
6
6
10
Силва
77
Сантуш
71
71
77
Сантуш
7
Оливейра
9
Чучу
9
Чучу
7
Оливейра
6
Эустакиу
8
Груйич
8
Груйич
6
Эустакиу
22
Варела
20
Франку
20
Франку
22
Варела
16
Гонсалес
17
Хайме
17
Хайме
16
Гонсалес
9
Омородион
19
Намасо
19
Намасо
9
Омородион
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
28
Зе Карлуш
ЦП
18
Arcanjo
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
70
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
28
Зе Карлуш
ЦП
18
Arcanjo
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Тиагу Джало
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
15
Vasco Sousa
ЦП
70
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
4
3
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
7
18
Офсайды
1
1
Количество передач
378
445
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.21
1.63
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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