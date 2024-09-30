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Порту
Фаренсе
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
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Последние матчи
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Порту
Фаренсе
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг

Порту - Фаренсе: обзор матча 15 сентября 2024

Порту
15.09.2024, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Фаренсе
48' Галено (П)
75' С. Омородион
51' T.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Порту - Фаренсе
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Нето
Желтая карточка
Нико Гонсалес
90' +5
Желтая карточка
Галено
89'
84'
Замена
Paulo Victor ️️️️➡️️ Derick Poloni
83'
Замена
Дарио Поведа ️️️️➡️️ Рауль Силва
82'
Желтая карточка
Рауль Силва
79'
Замена
A. Millan ️️️️➡️️ Mehdi Merghem
ГОЛ! 2:1! Саму Омородион
75'
Замена
Гонсалу Борхес ️️️️➡️️ Франсишку Моура
74'
Замена
Martim Fernandes ️️️️➡️️ Жоау Мариу
74'
67'
Замена
Алекс Бермехо ️️️️➡️️ Rafael Barbosa
Замена
Андре Франку ️️️️➡️️ Дэнни Намасо
64'
Замена
Саму Омородион ️️️️➡️️ Иван Хайме
64'
51'
ГОЛ! 1:1! Tomane
Пас отдал Derick Poloni
ГОЛ с пенальти! 1:0! Галено
48'
45' +1
Желтая карточка
Артур Жорже
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Отавио
ЦЗ
24
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
22
Алан Варела
ОП
16
Нико Гонсалес
ЦП
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
17
Иван Хайме
ЛВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Фаренсе
4
Артур Жорже
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
3
Марко Морено
ЦЗ
28
Пастор
ПЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
79
Mehdi Merghem
ЦП
93
Miguel Menino
ЦП
8
Rafael Barbosa
ЦФ
9
Tomane
ЦФ
33
Ricardo Velho
(К) ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
97
Зе Педру
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
20
Андре Франку
АП
70
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Фран Наварро
ЦФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Фаренсе
23
Лукас Каньисарес
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
70
Rivaldo
ЦЗ
16
Geovanny Almeida
ЦП
6
Нето
ЦП
11
Алекс Бермехо
ЛВ
2
Paulo Victor
ЦФ
14
Дарио Поведа
ЦФ
19
A. Millan
ЦФ
4-1-1-3-1
99
Кошта
74
Моура
4
Отавио
24
Перес
23
Мариу
22
Варела
16
Гонсалес
17
Хайме
11
Пепе
13
Галено
19
Намасо
3-3-2-3
31
34
Силва
3
Морено
28
Пастор
29
Фалькао
4
Жорже
79
93
33
9
8
23
Мариу
52
52
23
Мариу
19
Намасо
20
Франку
20
Франку
19
Намасо
74
Моура
70
Борхес
70
Борхес
74
Моура
17
Хайме
9
Омородион
9
Омородион
17
Хайме
8
11
Бермехо
11
Бермехо
8
31
2
2
31
34
Силва
14
Поведа
14
Поведа
34
Силва
79
19
19
79
Остались в запасе
Порту
Фаренсе
14
Клаудио Рамос
ВР
97
Зе Педру
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
21
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
23
Лукас Каньисарес
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
70
Rivaldo
ЦЗ
16
Geovanny Almeida
ЦП
6
Нето
ЦП
Главный тренер
Сержиу Виейра
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
97
Зе Педру
ЦЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
21
Фран Наварро
ЦФ
Остались в запасе
23
Лукас Каньисарес
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
70
Rivaldo
ЦЗ
16
Geovanny Almeida
ЦП
6
Нето
ЦП
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Сержиу Виейра
Статистика матча Порту - Фаренсе
2
3
Всего ударов по воротам
25
13
Удары в створ
12
6
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
7
19
Офсайды
2
0
Количество передач
444
169
Сейвы
5
10
Точность передач %
85
67
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
19
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
4.13
1.02
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Нуну Алмейда
Стадион:
Драгау
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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