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Морейренcе
Бенфика
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
5 апреля 2019, 14:16
6
Веселье в Португалии: три удаления и камбэк с 0:3
1 апреля 2018, 11:39
4
«Брагу» пополнит голкипер сборной Грузии
2 июля 2017, 11:17
1
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
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Морейренcе
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
2 : 1
28.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
3 : 1
14.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
3 : 1
25.08.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика

Морейренcе - Бенфика: обзор матча 30 августа 2024

Морейренcе
30.08.2024, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Бенфика
84' Л. Офори
90+7' М. Леонардо (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Морейренcе - Бенфика
Матч завершен
90' +7
ГОЛ с пенальти! 1:1! Маркос Леонардо
Желтая карточка
Маракас
90' +6
90' +6
Желтая карточка
Бенхамин Роллхайзер
86'
Замена
Жоау Режу ️️️️➡️️ Оркун Кекчю
ГОЛ! 1:0! Лоуренс Офори
Пас отдал Bernardo Martins
84'
Замена
Bernardo Martins ️️️️➡️️ Мадсон
77'
77'
Замена
Бенхамин Роллхайзер ️️️️➡️️ Вангелис Павлидис
77'
Замена
Артур Кабрал ️️️️➡️️ Анхель Ди Мария
76'
Желтая карточка
Леандро Баррейро
Желтая карточка
Godfried Frimpong
66'
65'
Замена
Маркос Леонардо ️️️️➡️️ Джанлука Престианни
61'
Желтая карточка
Альваро Фернандес
Замена
Сидней Тавареш ️️️️➡️️ Rúben Ramos
55'
46'
Замена
Ренату Саншеш ️️️️➡️️ Флорентину
43'
Желтая карточка
Флорентину
Замена
Gabrielzinho ️️️️➡️️ Жереми Антонисс
42'
31'
Желтая карточка
Николас Отаменди
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
44
Marcelo
(К) ЦЗ
23
Godfried Frimpong
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
2
Фабиано Силва
ПЗ
6
Rúben Ramos
ЦП
80
Лоуренс Офори
ЦП
11
Alan
ЦП
10
Жереми Антонисс
ЛВ
31
Мадсон
ЛВ
9
Луиш Асуэ
ЦФ
40
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
61
Флорентину
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
25
Джанлука Престианни
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Морейренcе
16
Mika
ВР
14
Карлос Понк
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
28
Guilherme Liberato
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
77
Gabrielzinho
ЦП
22
Caio
ЦФ
95
Гильерме Шеттине
ЦФ
20
Bernardo Martins
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
81
Adrian Bajrami
ЦЗ
76
Мартим Нету
ЦП
84
Жоау Режу
ЦП
85
Ренату Саншеш
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
11
Маркос Леонардо
ЦФ
4-3-2-2
44
23
26
Маракас
2
Силва
6
80
Офори
11
31
Мадсон
10
Антонисс
40
9
Асуэ
4-1-2-1-2
1
Трубин
6
Бах
30
Отаменди
4
Силва
3
Фернандес
61
Флорентину
18
Баррейро
10
Кекчю
11
Ди Мария
25
Престианни
14
Павлидис
6
5
Тавареш
5
Тавареш
6
10
Антонисс
77
77
10
Антонисс
31
Мадсон
20
20
31
Мадсон
10
Кекчю
84
Режу
84
Режу
10
Кекчю
61
Флорентину
85
Саншеш
85
Саншеш
61
Флорентину
14
Павлидис
32
Роллхайзер
32
Роллхайзер
14
Павлидис
11
Ди Мария
9
Кабрал
9
Кабрал
11
Ди Мария
25
Престианни
11
Леонардо
11
Леонардо
25
Престианни
Остались в запасе
Морейренcе
Бенфика
16
Mika
ВР
14
Карлос Понк
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
28
Guilherme Liberato
ЦП
22
Caio
ЦФ
95
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
81
Adrian Bajrami
ЦЗ
76
Мартим Нету
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
16
Mika
ВР
14
Карлос Понк
ЦЗ
76
Диниш Пинту
ПЗ
28
Guilherme Liberato
ЦП
22
Caio
ЦФ
95
Гильерме Шеттине
ЦФ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
81
Adrian Bajrami
ЦЗ
76
Мартим Нету
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Морейренcе - Бенфика
2
5
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
34
66
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
0
8
Нарушения
18
9
Офсайды
0
2
Количество передач
315
577
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.27
1.52
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andre Filipe Domingues Narciso, Portugal
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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