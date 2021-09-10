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Витория Гимараеш
Фамаликан
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
27 сентября, 22:43
3
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша
10 сентября, 18:54
21
Прогноз на точный счет матча «Витория Гимараэш» – «Целе», Лига Конференций, 2 октября 2024 года
1 октября, 12:09
0
«Спартак» объявил о трансфере защитника Мангаша
10 сентября, 18:54
21
Финансовые подробности трансфера Мангаша в «Спартак»
5 сентября, 23:50
8
Переход Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за шуточного видео
5 сентября, 20:31
45
Агент Мангаша заявил о согласовании перехода игрока в «Спартак»
5 сентября, 20:00
11
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
27 сентября, 22:43
3
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА
28 августа, 10:05
0
Матч «Спортинга» в Португалии перенесли из-за протестов полицейских
4 февраля, 00:31
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Витория Гимараеш
Фамаликан
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Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
01.09.2024
Фамаликан
Лига конференций, 4 раунд
Зриньски
0 : 4
29.08.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
01.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта

Витория Гимараеш - Фамаликан: обзор матча 01 сентября 2024

Витория Гимараеш
01.09.2024, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 1
Матч завершен
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Фамаликан
90+1' Т. Хандель
17' Соррисо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Витория Гимараеш - Фамаликан
Матч завершен
ГОЛ! 1:1! Томаш Хандель
Пас отдал Чучу
90' +1
90'
Желтая карточка
Густаво Са
Желтая карточка
Gustavo Silva
87'
Желтая карточка
Тони Боревкович
86'
85'
Замена
Жил Диаш ️️️️➡️️ Соррисо
Замена
Чучу ️️️️➡️️ Нельсон Оливейра
82'
Замена
Жоау Мендеш ️️️️➡️️ Жоау Мендеш
82'
77'
Замена
Tom Van De Looi ️️️️➡️️ Зеду Юссуф
77'
Замена
Rodrigo Pinheiro ️️️️➡️️ Калегари
Желтая карточка
Микель Вильянуэва
76'
Замена
Саму ️️️️➡️️ Нуну Сантуш
71'
65'
Замена
Марио Гонсалес ️️️️➡️️ Рочинья
Замена
Manuel Silva ️️️️➡️️ Тиагу Силва
61'
46'
Желтая карточка
Юстин де Хас
42'
Желтая карточка
Зеду Юссуф
Желтая карточка
Тиагу Силва
30'
17'
ГОЛ! 0:1! Соррисо
Пас отдал Энеа Михай
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
(К) ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
29
Рикарду Мангаш
ЛЗ
3
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Тони Боревкович
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
8
Томаш Хандель
ОП
10
Тиагу Силва
ЦП
77
Нуну Сантуш
АП
11
Kaio César
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
74
Франсишку Моура
(К) ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
16
Юстин де Хас
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Mirko Topić
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Густаво Са
АП
7
Соррисо
ЛВ
11
Óscar Aranda
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
4
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Саму
ЦП
6
Manuel Silva
ЦП
17
Жоау Мендеш
ЦП
71
Gustavo Silva
ЦФ
18
Arcanjo
ЦФ
9
Чучу
ЦФ
Фамаликан
25
Лазар Царевич
ВР
55
Ibrahima Ba
ЦЗ
17
Rodrigo Pinheiro
ЦЗ
88
Samuel Lobato
ЦП
18
Otso Liimatta
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-3-1-1-2
14
Варела
3
Вильянуэва
24
Боревкович
76
Гаспар
29
Мангаш
8
Хандель
13
Мендеш
10
Силва
77
Сантуш
7
Оливейра
11
4-2-2-2
1
Злобин
2
Калегари
4
Михай
16
де Хас
74
Моура
8
28
Юссуф
20
Са
7
Соррисо
10
Рочинья
11
77
Сантуш
20
Саму
20
Саму
77
Сантуш
10
Силва
6
6
10
Силва
13
Мендеш
17
Мендеш
17
Мендеш
13
Мендеш
7
Оливейра
9
Чучу
9
Чучу
7
Оливейра
2
Калегари
17
17
2
Калегари
28
Юссуф
6
6
28
Юссуф
7
Соррисо
23
Диаш
23
Диаш
7
Соррисо
10
Рочинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
10
Рочинья
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фамаликан
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
4
Томаш Рибейру
ЦЗ
71
Gustavo Silva
ЦФ
18
Arcanjo
ЦФ
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
25
Лазар Царевич
ВР
55
Ibrahima Ba
ЦЗ
88
Samuel Lobato
ЦП
18
Otso Liimatta
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
27
Charles
ВР
22
Alberto Baio
ЦЗ
4
Томаш Рибейру
ЦЗ
71
Gustavo Silva
ЦФ
18
Arcanjo
ЦФ
Остались в запасе
25
Лазар Царевич
ВР
55
Ibrahima Ba
ЦЗ
88
Samuel Lobato
ЦП
18
Otso Liimatta
ЦП
14
Mathias De Amorim
ЦП
Главный тренер
Жоау «Морено» Тейшейра
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Витория Гимараеш - Фамаликан
4
3
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
0
1
Нарушения
3
2
Офсайды
1
0
Количество передач
33
56
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
91
Удары из пределов штрафной
1
0
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.02
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joao Antonio Ferreira Goncalves, Portugal
Стадион:
Dom Afonso Henriques, Guimaraes
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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