Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Порту
Риу Аве
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
«Сочи» намерен арендовать защитника «Риу Аве»
28 января 2023, 11:38
1
«Торпедо» планирует купить форварда из чемпионата Португалии
16 декабря 2022, 21:55
1
«Торпедо» намерен купить защитника «Риу Аве» Амарала
28 августа 2022, 08:15
1
Агент Савио прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА
18 июля 2022, 17:42
1
ЦСКА может подписать бразильского защитника «Риу Аве» Савио
18 июля 2022, 00:21
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Порту
Риу Аве
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
1 : 0
01.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
2 : 0
24.08.2024
Риу Аве

Порту - Риу Аве: обзор матча 24 августа 2024

Порту
24.08.2024, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Риу Аве
1' Галено
30' Н. Гонсалес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Порту - Риу Аве
Матч завершен
Замена
Фран Наварро ️️️️➡️️ Галено
89'
84'
Замена
Витор Гомеш ️️️️➡️️ Амин Удрхири
Замена
Марко Груйич ️️️️➡️️ Vasco Sousa
77'
Замена
Гонсалу Борхес ️️️️➡️️ Иван Хайме
77'
Замена
Венделл ️️️️➡️️ Martim Fernandes
68'
45' +1
Замена
Джонатан Панцо ️️️️➡️️ Жоао Новейш
43'
Вторая желтая
Патрик Вильям
37'
Замена
Жоау Грака ️️️️➡️️ Тиагу Мораиш
37'
Замена
Оле Польман ️️️️➡️️ Жоау Томе
37'
Замена
Fábio Ronaldo ️️️️➡️️ Кику Бондосу
ГОЛ! 2:0! Нико Гонсалес
Пас отдал Иван Хайме
30'
22'
Желтая карточка
Патрик Вильям
ГОЛ! 1:0! Галено
Пас отдал Иван Хайме
1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
97
Зе Педру
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
4
Отавио
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
16
Нико Гонсалес
ЦП
17
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Риу Аве
18
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
(К) ЦЗ
4
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Жоау Томе
ПЗ
10
Амин Удрхири
ОП
6
Жоао Новейш
ЦП
19
Кику Бондосу
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Стефен Эустакиу
ОП
20
Андре Франку
АП
70
Гонсалу Борхес
ПВ
21
Фран Наварро
ЦФ
Риу Аве
1
Цезарий Мишта
ВР
2
Джонатан Панцо
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
80
Оле Польман
ЦП
16
Брэндон Агилера
АП
77
Fábio Ronaldo
ЦФ
7
Amine Rehmi
ЦФ
14
Karem Zoabi
ЦФ
3-1-2-3-1
99
Кошта
97
Зе Педру
52
4
Отавио
22
Варела
15
16
Гонсалес
11
Пепе
13
Галено
17
Хайме
19
Намасо
4-1-1-3-1
18
Джонатан
20
Томе
33
Сантос
4
Вильям
42
Панталон
10
Удрхири
6
Новейш
11
Мораиш
19
Бондосу
17
Врусаи
9
Клейтон
52
18
Венделл
18
Венделл
52
15
8
Груйич
8
Груйич
15
17
Хайме
70
Борхес
70
Борхес
17
Хайме
13
Галено
21
Наварро
21
Наварро
13
Галено
6
Новейш
2
Панцо
2
Панцо
6
Новейш
10
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
10
Удрхири
11
Мораиш
21
Грака
21
Грака
11
Мораиш
20
Томе
80
Польман
80
Польман
20
Томе
19
Бондосу
77
77
19
Бондосу
Остались в запасе
Порту
Риу Аве
14
Клаудио Рамос
ВР
73
Gabriel Brás
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
20
Андре Франку
АП
Главный тренер
Витор Бруну
1
Цезарий Мишта
ВР
16
Брэндон Агилера
АП
7
Amine Rehmi
ЦФ
14
Karem Zoabi
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
73
Gabriel Brás
ЦЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
6
Стефен Эустакиу
ОП
20
Андре Франку
АП
Остались в запасе
1
Цезарий Мишта
ВР
16
Брэндон Агилера
АП
7
Amine Rehmi
ЦФ
14
Karem Zoabi
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Порту - Риу Аве
1
1
Всего ударов по воротам
23
0
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
604
231
Сейвы
0
10
Точность передач %
89
70
Удары мимо ворот
9
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
3.36
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
Стадион:
Драгау
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+