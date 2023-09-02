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Каза Пиа
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0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
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19 сентября, 18:35
0
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
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22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
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1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Каза Пиа
1 : 1
28.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 5 тур
Каза Пиа
3 : 1
14.09.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 4 тур
Эштрела
0 : 1
31.08.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 3 тур
Каза Пиа
0 : 2
24.08.2024
Санта-Клара

Бенфика - Каза Пиа: обзор матча 17 августа 2024

Бенфика
17.08.2024, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 2 тур
3 : 0
Матч завершен
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Каза Пиа
70' В. Павлидис
80' Т. Гувейя
90' Ф. Эушнес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бенфика - Каза Пиа
Матч завершен
ГОЛ! 3:0! Фредрик Эушнес
Пас отдал Оркун Кекчю
90'
86'
Замена
Жералдеш ️️️️➡️️ Гаиска Ларрасабаль
Замена
Николас Отаменди ️️️️➡️️ Томаш Араужо
85'
ГОЛ! 2:0! Тиагу Гувейя
Пас отдал Фредрик Эушнес
80'
77'
Замена
M. Svensson ️️️️➡️️ Самуэль Обенг
77'
Замена
Tiago Dias ️️️️➡️️ Нуну Морейра
ГОЛ! 1:0! Вангелис Павлидис
Пас отдал Тиагу Гувейя
70'
67'
Желтая карточка
Теласко Сеговия
Замена
Оркун Кекчю ️️️️➡️️ Леандро Баррейро
65'
Замена
Маркос Леонардо ️️️️➡️️ Джанлука Престианни
65'
Замена
Тиагу Гувейя ️️️️➡️️ Жоау Мариу
65'
58'
Замена
Теласко Сеговия ️️️️➡️️ Miguel Sousa
58'
Замена
Рауль Бланко ️️️️➡️️ Пабло Роберто
Замена
Альваро Фернандес ️️️️➡️️ Ян-Никлас Бесте
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
61
Флорентину
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Жоау Мариу
(К) ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
25
Джанлука Престианни
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Каза Пиа
1
Патрик Секейра
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
4
Жоау Голарт
ЦЗ
19
Нермин Золотич
ЦЗ
6
Жозе Фонте
(К) ЦЗ
14
Miguel Sousa
ЦП
80
Пабло Роберто
ЦП
72
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
16
Бени
ЦП
7
Нуну Морейра
ПВ
77
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
85
Ренату Саншеш
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
11
Маркос Леонардо
ЦФ
Каза Пиа
22
Daniel Azevedo
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
12
Fahem Benaissa-Yahia
ЦЗ
89
Андриан Краев
ОП
8
Теласко Сеговия
ЦП
10
Рауль Бланко
ЦП
9
M. Svensson
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
2
Duplexe Tchamba
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Трубин
44
Араужо
4
Силва
6
Бах
61
Флорентину
8
Эушнес
18
Мариу
18
Баррейро
37
Бесте
25
Престианни
14
Павлидис
4-4-1-1
1
Секейра
4
Голарт
19
Золотич
6
Фонте
5
Лелу
80
Роберто
72
Ларрасабаль
16
Бени
14
7
Морейра
77
Обенг
37
Бесте
3
Фернандес
3
Фернандес
37
Бесте
44
Араужо
30
Отаменди
30
Отаменди
44
Араужо
18
Баррейро
10
Кекчю
10
Кекчю
18
Баррейро
18
Мариу
47
Гувейя
47
Гувейя
18
Мариу
25
Престианни
11
Леонардо
11
Леонардо
25
Престианни
72
Ларрасабаль
18
Жералдеш
18
Жералдеш
72
Ларрасабаль
14
8
Сеговия
8
Сеговия
14
80
Роберто
10
Бланко
10
Бланко
80
Роберто
77
Обенг
9
9
77
Обенг
7
Морейра
11
11
7
Морейра
Остались в запасе
Бенфика
Каза Пиа
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Морато
ЦЗ
85
Ренату Саншеш
ЦП
9
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
22
Daniel Azevedo
ВР
12
Fahem Benaissa-Yahia
ЦЗ
89
Андриан Краев
ОП
2
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Педру Морейра
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Морато
ЦЗ
85
Ренату Саншеш
ЦП
9
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
22
Daniel Azevedo
ВР
12
Fahem Benaissa-Yahia
ЦЗ
89
Андриан Краев
ОП
2
Duplexe Tchamba
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Педру Морейра
Статистика матча Бенфика - Каза Пиа
1
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
12
2
Нарушения
6
14
Количество передач
523
304
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.43
0.29
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Iancu Vasilica, Portugal
Стадион:
Эштадиу да Луж
Посещаемость:
58926
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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