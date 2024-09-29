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Фамаликан
Бенфика
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
27 сентября, 22:43
3
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Российские вратари сыграли на ноль в матчах чемпионатов Норвегии и Португалии
1 октября, 09:24
1
Кафанов ответил, следят ли в сборной России за вратарем «Фамаликана» Злобиным
27 сентября, 22:43
3
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
23 сентября, 09:24
2
«Рубин» ведет переговоры с бразильцем, которого зимой хотел арендовать ЦСКА
28 августа, 10:05
0
Матч «Спортинга» в Португалии перенесли из-за протестов полицейских
4 февраля, 00:31
0
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
1 октября, 11:39
0
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
22 сентября, 10:19
0
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
19 сентября, 22:00
0
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
19 сентября, 21:41
1
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
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Фамаликан
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
0 : 0
21.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
01.09.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
Лига чемпионов, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 2
19.09.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 5 тур
Бенфика
4 : 1
14.09.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика

Фамаликан - Бенфика: обзор матча 11 августа 2024

Фамаликан
11.08.2024, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Бенфика
12' Соррисо
90' З. Юссуф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фамаликан - Бенфика
Матч завершен
Желтая карточка
Samuel Lobato
90' +2
ГОЛ! 2:0! Зеду Юссуф
Пас отдал Марио Гонсалес
90'
86'
Замена
Тиагу Гувейя ️️️️➡️️ Александер Бах
Замена
Samuel Lobato ️️️️➡️️ Óscar Aranda
86'
Замена
Марио Гонсалес ️️️️➡️️ Рочинья
86'
80'
Желтая карточка
Альваро Фернандес
Желтая карточка
Зеду Юссуф
73'
72'
Замена
Анхель Ди Мария ️️️️➡️️ Леандро Баррейро
Замена
Tom Van De Looi ️️️️➡️️ Густаво Са
68'
Замена
Rodrigo Pinheiro ️️️️➡️️ Калегари
68'
Желтая карточка
Луис Жуниор
66'
Замена
Жил Диаш ️️️️➡️️ Соррисо
63'
62'
Замена
Маркос Леонардо ️️️️➡️️ Ян-Никлас Бесте
61'
Замена
Альваро Фернандес ️️️️➡️️ Флорентину
57'
Желтая карточка
Оркун Кекчю
46'
Замена
Оркун Кекчю ️️️️➡️️ Джанлука Престианни
45' +3
Желтая карточка
Джанлука Престианни
16'
Желтая карточка
Жоау Мариу
ГОЛ! 1:0! Соррисо
Пас отдал Óscar Aranda
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
74
Франсишку Моура
(К) ЛЗ
16
Юстин де Хас
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Mirko Topić
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
20
Густаво Са
АП
7
Соррисо
ЛВ
10
Рочинья
ЦФ
11
Óscar Aranda
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
44
Томаш Араужо
ЦЗ
4
Морато
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
61
Флорентину
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
18
Жоау Мариу
(К) ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
37
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
25
Джанлука Престианни
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
15
Риччели
ЦЗ
17
Rodrigo Pinheiro
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
18
Otso Liimatta
ЦП
6
Tom Van De Looi
ЦП
88
Samuel Lobato
ЦП
23
Жил Диаш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
4
Антониу Силва
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
76
Мартим Нету
ЦП
84
Жоау Режу
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Маркос Леонардо
ЦФ
4-2-2-2
1
Жуниор
74
Моура
16
де Хас
4
Михай
2
Калегари
8
28
Юссуф
7
Соррисо
20
Са
11
10
Рочинья
3-2-2-1-2
1
Трубин
6
Бах
4
Морато
44
Араужо
61
Флорентину
8
Эушнес
18
Мариу
18
Баррейро
37
Бесте
25
Престианни
14
Павлидис
2
Калегари
17
17
2
Калегари
20
Са
6
6
20
Са
11
88
88
11
7
Соррисо
23
Диаш
23
Диаш
7
Соррисо
10
Рочинья
9
Гонсалес
9
Гонсалес
10
Рочинья
61
Флорентину
3
Фернандес
3
Фернандес
61
Флорентину
25
Престианни
10
Кекчю
10
Кекчю
25
Престианни
6
Бах
47
Гувейя
47
Гувейя
6
Бах
18
Баррейро
11
Ди Мария
11
Ди Мария
18
Баррейро
37
Бесте
11
Леонардо
11
Леонардо
37
Бесте
Остались в запасе
Фамаликан
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
15
Риччели
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
18
Otso Liimatta
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
76
Мартим Нету
ЦП
84
Жоау Режу
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
15
Риччели
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
18
Otso Liimatta
ЦП
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
76
Мартим Нету
ЦП
84
Жоау Режу
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Фамаликан - Бенфика
3
4
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
8
13
Офсайды
3
4
Количество передач
316
583
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.49
0.72
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Fabio Jose Costa Verissimo, Portugal
Португалия. Примейра
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Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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