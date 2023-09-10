Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
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«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»
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В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА
Агент защитника «Жил Висенте» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
«Пари НН» подписал форварда из Уругвая