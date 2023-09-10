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Порту
Жил Висенте
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
«Спартаку» предложили подписать экс-вратаря «Зенита»
10 июля, 12:03
8
ЦСКА интересовался нападающим сборной Анголы
21 февраля, 14:28
0
В «Жил Висенте» назвали сумму отступных за Перейру, которым интересовался ЦСКА
4 января, 12:42
0
Агент защитника «Жил Висенте» прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
3 января, 10:23
1
«Пари НН» подписал форварда из Уругвая
10 сентября 2023, 11:28
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Последние матчи
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Порту
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
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Жил Висенте
0 : 0
01.09.2024
Брага
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте

Порту - Жил Висенте: обзор матча 10 августа 2024

Порту
10.08.2024, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 0
Матч завершен
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Жил Висенте
30' Галено (П)
59' И. Хайме
70' Д. Намасо (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Порту - Жил Висенте
Матч завершен
90' +2
Замена
Joao Goncalo Teixiera Pinto ️️️️➡️️ Фелиш Коррея
87'
Желтая карточка
Жозуэ
Замена
Эванилсон ️️️️➡️️ Иван Хайме
82'
Замена
Андре Франку ️️️️➡️️ Нико Гонсалес
82'
76'
Вторая желтая
Сандру Круз
75'
Замена
Жозуэ ️️️️➡️️ Максим Домингес
Замена
Фран Наварро ️️️️➡️️ Дэнни Намасо
75'
ГОЛ с пенальти! 3:0! Дэнни Намасо
70'
66'
Замена
Яя Ситхоле ️️️️➡️️ Каня Фуджимото
Замена
Vasco Sousa ️️️️➡️️ Стефен Эустакиу
61'
ГОЛ! 2:0! Иван Хайме
Пас отдал Гонсалу Борхес
59'
55'
Желтая карточка
Сандру Круз
ГОЛ с пенальти! 1:0! Галено
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
97
Зе Педру
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
4
Отавио
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
6
Стефен Эустакиу
ОП
16
Нико Гонсалес
ЦП
17
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
70
Гонсалу Борхес
ПВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
26
Рубен Фернандеш
(К) ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
24
Мори Гбане
ОП
10
Каня Фуджимото
АП
26
Максим Домингес
АП
9
Jorge Aguirre
ЦФ
71
Фелиш Коррея
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
15
Vasco Sousa
ЦП
20
Андре Франку
АП
11
Пепе
ЛВ
21
Фран Наварро
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
45
Jonathan Mutombo Mawesi
ЦЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
16
Gui Beleza
ЦП
35
Felipe Silva
ЦП
15
Яя Ситхоле
ЦП
11
Диего Кольядо
ЛВ
13
Joao Goncalo Teixiera Pinto
ЦФ
99
Депу
ЦФ
3-2-1-3-1
99
Кошта
97
Зе Педру
52
4
Отавио
22
Варела
6
Эустакиу
16
Гонсалес
13
Галено
17
Хайме
70
Борхес
19
Намасо
4-1-2-3
42
Эндрю
26
Фернандеш
39
Буату
2
Зе Карлуш
57
Круз
24
Гбане
10
Фуджимото
26
Домингес
7
71
Коррея
9
6
Эустакиу
15
15
6
Эустакиу
16
Гонсалес
20
Франку
20
Франку
16
Гонсалес
19
Намасо
21
Наварро
21
Наварро
19
Намасо
17
Хайме
9
Эванилсон
9
Эванилсон
17
Хайме
26
Домингес
23
Жозуэ
23
Жозуэ
26
Домингес
10
Фуджимото
15
Ситхоле
15
Ситхоле
10
Фуджимото
71
Коррея
13
13
71
Коррея
Остались в запасе
Порту
Жил Висенте
14
Клаудио Рамос
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Витор Бруну
99
Брайан Араухо
ВР
45
Jonathan Mutombo Mawesi
ЦЗ
16
Gui Beleza
ЦП
35
Felipe Silva
ЦП
11
Диего Кольядо
ЛВ
99
Депу
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Пепе
ЛВ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
45
Jonathan Mutombo Mawesi
ЦЗ
16
Gui Beleza
ЦП
35
Felipe Silva
ЦП
11
Диего Кольядо
ЛВ
99
Депу
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Порту - Жил Висенте
1
2
Всего ударов по воротам
18
2
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
18
10
Офсайды
1
1
Количество передач
661
273
Сейвы
1
2
Точность передач %
91
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
3.23
0.09
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Драгау
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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